Presencia de imitadora de la Presidenta Sheinbaum resta seriedad al informe de la senadora Simey Olvera

La imitadora de la Presidenta Claudia Shienbaum, junto a los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Simey Olvera Bautista La imitadora de la Presidenta Claudia Shienbaum, junto a los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Simey Olvera Bautista (Especial)

Polémica por imitadora de la Presidenta — En medio de polémica y críticas, la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, originaria de Ixmiquilpan, Hidalgo, presentó en su tierra su segundo informe de labores donde muchos de los asistentes reprobaron la falta de seriedad de un evento de esta índole, ya que la legisladora para acaparar reflectores se hizo acompañar de una imitadora de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Imágenes publicadas en redes sociales resaltan espacios en los que aparece la senadora acompañada por la imitadora, la actriz Tamara Henaine, lo que dividió opiniones al aparecer este personaje como si realmente fuera la mandataria federal, lo que restó cámara al senador Gerardo Fernández Noroña que también asistió al evento pero pasó inadvertido.

La actriz e imitadora Tamara Henaine se robó el día en el mismo sitio donde la senadora Simey Olvera Bautista rindió su informe de labores, lo que pasó a segundo término La actriz e imitadora Tamara Henaine se robó el día en el mismo sitio donde la senadora Simey Olvera Bautista rindió su informe de labores, lo que pasó a segundo término

La senadora, que inició su labor en la Cámara Alta el 29 de agosto de 2024 y culmina sus funciones el 31 de agosto del 2027, ha recibido comentarios negativos por presentar este distractor con una imitadora de la Jefa del Ejecutivo Federal, con lo que su informe de labores pasó a ser como una puesta en escena con este evento que fue considerado por algunos asistentes como una burla.

Los comentarios negativos por esta situación se centraron en señalar que la senadora pensó que su segundo informe de labores era un talk show y no un evento en el que debería guardar la seriedad de los trabajos que supuestamente realizó a lo largo de un año, donde el punto central era conocer los avances para resolver los problemas que enfrenta el estado de Hidalgo en rubros como la seguridad, infraestructura, desarrollo social y seguridad.

La Crónica de Hoy 2026