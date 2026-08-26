Comisión de Vinculación del INE propone integración del OPL de Michoacán

Comisión de Vinculación del INE

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Proyecto de Acuerdo, que será sometido a consideración del Consejo General para la designación de la presidencia y cuatro consejerías electorales del Organismo Público Local (OPL) de Michoacán.

El proceso de selección y designación contó con la participación de 215 personas aspirantes. Tras el desarrollo de las distintas etapas, 30 personas accedieron a la valoración curricular y entrevista.

Una vez concluida esta etapa, y a partir de las propuestas formuladas por los tres grupos de consejeros del Consejo General, la Comisión aprobó proponer a las siguientes personas:

Elizabeth Guadalupe Vega Chávez, presidencia.

Flor Juana Mendoza Zárate, consejería electoral.

Jorge Luis Hernández Altamirano, consejería electoral.

Sandra Nalleli Rangel Jiménez, consejería electoral.

Ian Aguilar Madrigal, consejería electoral.

Por otra parte, el proceso de selección y designación de la presidencia del OPL de Jalisco avanza a la etapa de valoración curricular y entrevista, luego de que la Comisión aprobará el calendario y la conformación de los grupos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE.

A esta etapa accedieron 19 personas aspirantes, ocho mujeres y 11 hombres, cuyos ensayos fueron dictaminados como idóneos, de acuerdo con los resultados entregados por El Colegio de México (COLMEX).

Para el desarrollo de las entrevistas, la Consejera Presidenta, las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General se organizan en tres grupos de trabajo, integrados de la siguiente manera:

Grupos de trabajo para el desarrollo de entrevistas OPL Jalisco

Finalmente, durante la sesión, la Comisión llevó a cabo el sorteo para asignar de manera aleatoria a las personas aspirantes a los grupos de trabajo e integrar el orden de las entrevistas, que se realizarán el 11 de septiembre de 2026, de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Esta etapa permitirá identificar el nivel de dominio de cada persona aspirante respecto de competencias, así como profesionalismo e integridad, además de otros elementos relevantes de su perfil.

La designación de quien ocupará la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026.