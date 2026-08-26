Educación Superior 2026: cómo usar la plataforma de la SEP para encontrar una carrera y solicitar un lugar

Educación Superior SEP 2026 Foto: Cuartoscuro (Universidad Nacional Autónoma de México)

La Secretaría de Educación Pública habilitó recientemente la plataforma Educación Superior 2026, una herramienta creada para concentrar en un solo sitio las opciones disponibles para jóvenes que buscan ingresar a una carrera universitaria. El portal reúne 37 mil 503 espacios en distintas instituciones y programas educativos, principalmente de la región centro del país.

La plataforma fue presentada por el Gobierno de México como una alternativa para quienes no obtengan un lugar en la UNAM, pero también está dirigida a otros jóvenes que hayan terminado el bachillerato y busquen continuar sus estudios.

¿Qué es Educación Superior SEP 2026 y para qué sirve?

La plataforma educacionsuperior2026.sep.gob.mx funciona como un buscador de opciones de educación superior. La SEP concentró información proporcionada por distintas instituciones para que los aspirantes puedan conocer qué carreras tienen lugares disponibles y dónde se encuentran.

De acuerdo con el Gobierno de México, el sistema permite buscar opciones por institución, carrera, área de interés y ubicación, de manera que el estudiante pueda identificar universidades cercanas a su domicilio y consultar los espacios disponibles.

La herramienta no sustituye los procesos administrativos de las universidades. Debido a la autonomía de algunas instituciones, la SEP no asigna directamente a los estudiantes; en cambio, presenta las alternativas disponibles y dirige a la persona aspirante hacia la institución correspondiente para continuar el proceso de ingreso.

¿Cuántos lugares hay disponibles en Educación Superior SEP 2026?

La SEP informó que la plataforma comenzó operaciones con 37 mil 503 espacios en instituciones de educación superior.

La distribución anunciada es:

18 mil 674 espacios presenciales.

18 mil 829 espacios virtuales, híbridos o mixtos, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal.

Las opciones corresponden a diferentes instituciones y carreras.

Entre las instituciones mencionadas por la SEP se encuentran la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y universidades públicas estatales, entre otras.

¿Qué carreras se pueden encontrar en Educación Superior SEP 2026?

La oferta no se limita a una sola área profesional. Durante la presentación de la plataforma, la SEP señaló que existen espacios en campos como:

Humanidades

Derecho

Administración de empresas

Ciencias políticas

Ingeniería industrial

Telecomunicaciones

Informática

Desarrollo de software

Negocios y comercio

Bioquímica

Física

Alimentación

Tecnologías para la protección del medio ambiente

Ciencias de la salud

Seguridad pública

Sociología

Mercadotecnia

Arquitectura

Ingeniería civil

Química

La oferta puede variar conforme las instituciones actualicen sus espacios, por lo que es necesario consultar directamente la plataforma para conocer qué carreras permanecen disponibles.

¿Quiénes pueden utilizar la plataforma Educación Superior SEP 2026?

El principal requisito solicitado por el Gobierno de México es haber concluido el bachillerato, ya que se trata de opciones para ingresar a la educación superior.

Un punto importante es que la plataforma no está limitada exclusivamente a quienes presentaron el examen de ingreso de la UNAM. La SEP indicó que también pueden utilizarla otros jóvenes que terminaron el bachillerato y están buscando una opción para continuar sus estudios.

Sin embargo, cada institución puede establecer requisitos específicos para formalizar el ingreso, por lo que encontrar una carrera con espacios disponibles no significa que la inscripción universitaria quede concluida automáticamente.

¿Se necesita examen de admisión en Educación Superior SEP 2026?

Uno de los principales objetivos de la estrategia es ofrecer espacios sin que el aspirante tenga que enfrentar nuevamente un proceso de selección como el de las instituciones de alta demanda.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que las instituciones participantes debían garantizar que los lugares incorporados a la plataforma pudieran ser ocupados por los jóvenes sin examen y sin cuotas.

Esto no significa que cualquier carrera o institución del país quede obligada a eliminar todos sus mecanismos de admisión. La plataforma concentra las opciones que fueron incorporadas a esta estrategia y cada institución mantiene sus atribuciones y procesos correspondientes.

Por ello, antes de realizar cualquier trámite, es recomendable revisar las condiciones específicas de la carrera seleccionada.

¿Qué modalidades de estudio hay en Educación Superior SEP 2026?

La oferta contempla distintas formas de cursar los estudios. La SEP reportó espacios presenciales y virtuales, además de alternativas híbridas o mixtas.

Las modalidades permiten que el estudiante busque una alternativa de acuerdo con sus circunstancias:

Presencial: las actividades académicas se desarrollan principalmente en las instalaciones de la institución.

las actividades académicas se desarrollan principalmente en las instalaciones de la institución. En línea o virtual: las actividades se realizan mediante plataformas y herramientas digitales, lo que permite estudiar a distancia.

las actividades se realizan mediante plataformas y herramientas digitales, lo que permite estudiar a distancia. Mixta o híbrida: combina actividades presenciales y a distancia.

Estas modalidades forman parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de educación superior. El Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 establece como objetivo diversificar el acceso mediante modalidades no escolarizadas, mixtas, duales e híbridas.