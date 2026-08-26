Huelga en Monte de Piedad: claves del conflicto, qué decidió la SCJN y qué significa para los clientes

Puntos clave para entender la huelga en Monte de Piedad Foto: La Crónica

La huelga de Monte de Piedad entró en una nueva etapa ya que después de casi 11 meses de conflicto laboral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso para analizar la controversia jurídica alrededor de la legitimidad del movimiento que mantiene suspendidas las operaciones de la institución en cientos de sucursales del país y que ha afectado a miles de clientes.

Esta decisión del SCJN significa que la huelga continúa por tiempo indefinido, pero el organismo federal estudiará el escenario jurídico, específicamente el amparo 33/2026, el cual está relacionado con una resolución que previamente había declarado inexistente la huelga.

El objetivo será determinar si esa decisión judicial se ajusta al marco laboral mexicano y establecer un criterio sobre los requisitos que debe cumplir un sindicato para ejercer el derecho de huelga.

El panorama es complejo, tanto para los trabajadores como para los clientes, quienes tienen paralizados sus objetos empeñados y no podrán acceder a ellos hasta que la huelga concluya. En este sentido, te explicamos algunos de los puntos clave para entender la crisis que se vive dentro y fuera de la institución prendaria.

¿Cuándo comenzó la huelga del Nacional Monte de Piedad?

La huelga estalló el 1 de octubre de 2025, después de un proceso de emplazamiento en el que el sindicato señaló presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La institución había advertido en días anteriores que el sindicato había promovido un emplazamiento a huelga argumentando posibles incumplimientos del contrato colectivo. En consecuencia, en las primeras horas del décimo mes estalló y provocó el cierre de las sucursales del Monte de Piedad.

El balance hasta este mes de agosto son 11 meses de paro de labores con más de 300 sucursales sin servicio y miles de trabajadores y usuarios afectados; los primeros por la falta de trabajo; los segundos por no poder acceder a sus objetos o bien perderlos por la desinformación y dudas que existen en torno a las fechas de pago.

¿Por qué comenzó la huelga?

El origen del conflicto está relacionado con algunos puntos esenciales, como la interpretación y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo; las diferencias sobre la forma en que deben cubrirse las plazas vacantes; los ascensos y otros aspectos de la relación laboral.

El sindicato sostiene que existieron violaciones al contrato colectivo y cuestiona determinadas decisiones de la administración.

Entre los puntos que han aparecido durante el conflicto está el llamado proceso de “boletinación” de plazas, mecanismo mediante el cual se cubren vacantes y se establecen procedimientos para que los trabajadores puedan competir por determinados puestos.

La representación sindical ha señalado que este esquema afecta sus derechos y su participación en la asignación de plazas.

Arturo Zayún El líder del sindicato del Nacional Monte de Piedad en una conferencia sobre la continuidad del paro laboral.

¿Cuál es la postura del Patronato?

Por su parte, el Patronato del Nacional Monte de Piedad sostiene que no existen tales violaciones, negando los señalamientos del Sindicato, y afirma que el nuevo proceso para cubrir vacantes y ascensos está basado en la Ley Federal del Trabajo y busca establecer un mecanismo transparente mediante postulaciones, capacitación, evaluaciones técnicas y periodos de competencia.

En sus comunicados, el Monte de Piedad señaló que el conflicto está relacionado, entre otros puntos, con la negativa de la dirigencia sindical a aceptar el nuevo mecanismo de asignación de plazas y ascensos.

La institución asegura que el procedimiento contempla postulaciones directas, capacitación, evaluaciones técnicas y mecanismos de competencia para determinar quién ocupa las vacantes.

¿Cuáles son los argumentos del sindicato?

Arturo Zayún, líder del Nacional Monte de Piedad, argumenta que el conflicto tiene como origen incumplimientos del Contrato Colectivo de Trabajo y cuestiona decisiones de la administración relacionadas con plazas, ascensos y condiciones laborales.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información oficial de la Unión Nacional de Trabajadores, el paro de labores estuvo respaldado con el 72.25% de los más de 2 mil trabajadores.

¿Qué había pasado antes de que el caso llegara a la Suprema Corte?

Uno de los momentos clave de la huelga en Monte de Piedad sucedió en el mes de febrero cuando un juez federal concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y determinó que la huelga era inexistente.

La administración de la institución informó entonces que la resolución judicial declaraba inexistente la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025.

Vale la pena señalar que, previa a esta resolución, el caso ya había pasado por instancias laborales y judiciales. Días después, el sindicato impugnó la decisión y el asunto continuó su curso hasta llegar al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, desde donde finalmente fue enviado a la Suprema Corte.

¿Por qué la Suprema Corte atrajo la huelga del Monte de Piedad?

Hace unas semanas, se dio a conocer la noticia de que la SCJN intervendría en el conflicto atrayendo el caso sobre la solicitud 502/2026.

Esto significa que el máximo tribunal estudiará el caso por considerar que existe una cuestión jurídica relevante que merece ser analizada por sus ministros.

Uno de los aspectos principales a revisar será si para validar un procedimiento de huelga, es indispensable que el sindicato cumpla previamente con determinados requisitos de legitimación establecidos en sus propios estatutos o si una votación mayoritaria de los trabajadores puede subsanar la falta de ese procedimiento interno.

En otras palabras, la discusión no solamente gira alrededor de si hubo una huelga, sino sobre qué requisitos legales y sindicales deben cumplirse para que una huelga sea considerada válida.

La Corte ahora tendrá que estudiar el expediente y resolver la controversia jurídica planteada.

¿Qué podría pasar después de la decisión de la Corte?

Tomando en cuenta la situación analizada con anterioridad, existen varios escenarios posibles. El primero es si la SCJN determina que la resolución que declaró inexistente la huelga es correcta, las autoridades laborales actúan conforme a esa resolución y se avance hacia la conclusión jurídica del movimiento. Sin embargo, las sucursales aún tardarían en reanudar sus actividades ya que aún tendrían que cumplirse los procedimientos correspondientes del proceso.

Otro posible escenario es que la Corte determine que la huelga sí debe considerarse válida. En este caso, la resolución podría fortalecer la posición jurídica del sindicato y mantener vigente el conflicto hasta que las partes alcancen un acuerdo o se agoten las vías correspondientes.

Y un tercer escenario es que la Corte fije un criterio jurídico sobre el derecho de huelga, la legitimación sindical y los procedimientos internos que deben cumplirse antes de iniciar un movimiento laboral. Es decir, que la huelga en todo su espectro de implicaciones establezca un parteaguas en el derecho laboral mexicano y no solamente para los trabajadores de esta institución.

Decisión histórica La Huelga del Monte de Piedad fue atraída por la Suprema Corte de Justicia. (Cuartoscuro)

¿Qué pasa con las prendas durante la huelga del Monte de Piedad?

Esta es probablemente una de las preguntas que más interesan a los clientes. Nacional Monte de Piedad sostiene que las prendas permanecen bajo resguardo y cuentan con cobertura de seguro.

La institución también ha informado que los bienes están almacenados en las bóvedas de las sucursales y que los derechos de los clientes permanecen garantizados conforme a los contratos de empeño.

¿Los clientes pueden perder sus prendas durante la huelga?

La huelga por sí misma no significa que una persona pierda automáticamente la prenda que dejó en garantía. Nacional Monte de Piedad ha señalado que los bienes permanecen bajo resguardo y cuentan con seguro.

Además, la institución mantiene información para sus clientes sobre la extensión de fechas relacionadas con la comercialización de prendas y otros procesos vinculados con los contratos de empeño.

Aun así, cada cliente debe revisar su contrato y utilizar únicamente los canales oficiales del Monte de Piedad para conocer el estado específico de su operación.

No es recomendable confiar en publicaciones de redes sociales o intermediarios que prometan recuperar una prenda o resolver un contrato durante la huelga.