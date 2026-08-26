Sheinbaum va por iniciativa contra la doble nacionalidad en presidentes y gobernadores para evitar injerencismo

Sheinbaum va por iniciativa contra la doble nacionalidad en presidentes y gobernadores (Mario Jasso)

Con el fin de evitar el injerencismo de otros países en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum planea elaborar una iniciativa de reforma constitucional en la que establezca que los aspirantes a ocupar la Presidencia o gubernaturas estatales, únicamente cuenten con la nacionalidad mexicana.

La mandataria explicó que, en su punto de vista, todos los mexicanos están de acuerdo en que para gobernar el país se debe ser solamente mexicano, cerrando las puertas a personas con doble nacionalidad ya que, al identificarse con dos naciones, considera, se puede dar paso al injerencismo.

“Hemos vivido un periodo de mayor incidencia o mayor búsqueda porque en realidad no ha habido, no lo hemos permitido como mexicanas y mexicanos, mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a los mexicanos”, señaló.

Por ello, señaló que instruirá a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, y a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, para que presenten una propuesta al respecto.

Señaló que la propuesta será enviada para su discusión en el Congreso y ahí, “se verá quién vota a favor y quién en contra”.