Sheinbaum confirma invitación al G20 y decidirá después si viaja a Miami... ¿se reuniría con Trump?

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una invitación para asistir a la reunión del G20 que se celebrará el próximo mes de diciembre en Miami, Estados Unidos. Aunque consideró que México debe estar representado en la cumbre, señaló que aplazó la decisión sobre si acudirá personalmente y que la definirá cuando se acerque la fecha del encuentro.

Sheinbaum explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que la reunión del G20 se lleve a cabo en Miami. Agregó que, en principio, México debería participar para mantener su presencia en el foro internacional, aunque insistió en que evaluará su asistencia más adelante.

La reunión del G20 podría abrir un nuevo encuentro entre Sheinbaum y Trump

De concretarse el viaje, la reunión del G20 representaría una nueva oportunidad para un encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, quienes han mantenido una comunicación constante desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca, en el contexto de las negociaciones bilaterales sobre seguridad, comercio, migración y aranceles.

La mandataria recordó que, hasta ahora, ha sostenido 21 conversaciones telefónicas con Trump y que ambos coincidieron en dos ocasiones durante las actividades relacionadas con el Mundial de 2026.

Asimismo, señaló que una nueva reunión bilateral podría realizarse una vez que ambos gobiernos alcancen un acuerdo en materia comercial. Mientras tanto, afirmó que los equipos de los dos países mantienen comunicación permanente.

México busca avanzar en el acuerdo comercial con Estados Unidos

Sheinbaum reiteró que su administración busca mantener una buena relación con Washington y alcanzar “el mejor acuerdo comercial posible” frente a la nueva política económica impulsada por Estados Unidos.

También destacó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentran en Estados Unidos como parte de las conversaciones sobre los asuntos comerciales, los aranceles impuestos por Washington y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).