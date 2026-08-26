Nacional

Empujan fuerte para que el mexiquense sea elegido

Higinio Martínez, a un paso de presidir la Mesa Directiva del Senado

Por Jesús Sánchez
El senador Higinio Martínez exige justicia para los pueblos indígenas
Archivo Archivo (La Crónica de Hoy)

Se definirá directiva de la cámara alta — El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.

El político mexiquense ha estado sumando apoyos para lograr la mayoría de los senadores de Morena y tomar ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.

Martínez es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.

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