Higinio Martínez, a un paso de presidir la Mesa Directiva del Senado

Archivo Archivo (La Crónica de Hoy)

Se definirá directiva de la cámara alta — El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.

El político mexiquense ha estado sumando apoyos para lograr la mayoría de los senadores de Morena y tomar ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.

Martínez es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.