Fraude en examen de la UNAM: ¿En qué consistió el engaño detectado por la Fiscalía? Dos personas fueron aprehendidas por supuestamente haber cometido fraude en el examen de ingreso a la UNAM (@FiscaliaCDMX y Pexels)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos hombres, quienes presuntamente habrían cometido fraude en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía CDMX, el martes 25 de agosto fueron detenidos Edgar “N” y David “N”, quienes durante mayo y junio habrían cobrado por responder exámenes de ingreso en lugar de los aspirantes.

¿Cómo fue el engaño en el examen de ingreso de la UNAM detectado por la Fiscalía?

La Fiscalía CDMX aprehendió a Edgar “N” y David “N” por su probable participación en un esquema mediante el cual habrían cobrado a aspirantes para responder por ellos el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026.

Según las investigaciones, ambos sujetos habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la cual eran operadores.

En la academia, los implicados habrían respondido los exámenes en lugar de los aspirantes, mientras simulaban que estos últimos eran quienes respondían la evaluación. De acuerdo con la Fiscalía CDMX, para llevar a cabo estas acciones habrían contado con el apoyo de instructores.

¿Cómo descubrió la Fiscalía CDMX el fraude en el examen de la UNAM?

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, las investigaciones sobre el fraude en el examen de la UNAM 2026, que resultaron en la detención de Edgar “N” y David “N”, comenzaron a partir de denuncias sobre estas prácticas.

Del mismo modo, la UNAM también habría proporcionado información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión, además de otras irregularidades detectadas.

Tras el análisis de esta información, junto con el de archivos digitales y entrevistas, se pudo relacionar los exámenes con sedes de la academia “Más Preparación”, además de la probable participación de Edgar “N” y David “N”.

Fue de esta forma que el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos sujetos imputados, además de autorizaciones judiciales para realizar el cateo en cuatro inmuebles relacionados con la investigación.

En los cateos, que se realizaron de manera simultánea el pasado martes 25 de agosto, se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados para determinar el alcance del esquema, mientras que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otras personas probablemente relacionadas.