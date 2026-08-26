Gutiérrez Luna acusa a Cabeza de Vaca de usar una posible candidatura presidencial para evadir la justicia

Sergio Gutiérrez Luna acusa a Cabeza de Vaca de usar aspiración presidencial como cortina de humo

La posible aspiración presidencial de Francisco Javier García Cabeza de Vaca volvió a colocarse en el centro de la discusión política. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al exgobernador de Tamaulipas de utilizar esa posibilidad como una cortina de humo frente a su situación jurídica.

El legislador de Morena calificó al exmandatario como “un corrupto y un corruptor, un delincuente prófugo de la justicia” y sostuvo que las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra son serias y cuentan, afirmó, con resoluciones judiciales.

Gutiérrez Luna consideró que Cabeza de Vaca intenta trasladar la discusión hacia el terreno electoral para presentarse como víctima de una persecución política y evitar que la atención se concentre en los procesos judiciales que enfrenta.

“Esto que señala de querer ser Presidente no tiene ningún fundamento, es una patraña”, afirmó el diputado, quien también acusó al panista de haber cometido un fraude en México relacionado con su ciudadanía extranjera para acceder a cargos públicos y de mantener una situación irregular respecto a su nacionalidad estadounidense.

El legislador sostuvo que el exgobernador se encuentra desesperado ante la dimensión de las acusaciones que se han formulado en su contra y aseguró que anteriormente habría buscado mecanismos para obtener impunidad.

Controversia por su nacionalidad

La situación de la nacionalidad de García Cabeza de Vaca también fue retomada por Gutiérrez Luna. De acuerdo con la información proporcionada, el exmandatario desarrolló durante más de dos décadas su carrera política en México bajo una declaración formal de renuncia a su nacionalidad estadounidense.

Sin embargo, información oficial y fuentes del gobierno mexicano señalan que dicha renuncia no habría quedado consumada ante las autoridades estadounidenses. El exgobernador lleva más de cuatro años residiendo en Estados Unidos sin enfrentar, según lo señalado, consecuencias migratorias.

La condición de doble nacionalidad quedó documentada en la sentencia SUP-RAP-102/2024 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida el 17 de abril de 2024, dentro de la controversia relacionada con su registro como candidato del PAN a diputado federal de representación proporcional.

La resolución no estableció que García Cabeza de Vaca hubiera cometido un delito relacionado con su nacionalidad, pero incorporó documentación oficial que señalaba que, para 2024, una base del gobierno mexicano lo registraba con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Señalamientos sobre su patrimonio

El vicepresidente de la Cámara de Diputados también cuestionó el patrimonio que, aseguró, acumuló el exgobernador durante su trayectoria política. Mencionó propiedades en México y Estados Unidos, entre ellas inmuebles en el Valle de Texas, un rancho en Soto la Marina y viñedos en Guanajuato.

Gutiérrez Luna puso como ejemplo un departamento que, según su declaración, habría sido adquirido por alrededor de 12 o 13 millones de pesos y posteriormente vendido en más de 30 millones a personas allegadas y contratistas.

“Lo vemos en sus ranchos, donde presume vacas, ganado de muchos miles de dólares. ¿Cuál perseguido político? Es un corruptor y un cínico”, expresó.

También sostuvo que alrededor de siete mil 500 millones de pesos ejercidos durante la administración de Cabeza de Vaca se encuentran bajo observación de la Auditoría y afirmó que ocho exsecretarios de su gabinete enfrentan procesos penales.

Entre las irregularidades que mencionó se encuentran presuntos desvíos por mil 500 millones de pesos en la Secretaría de Bienestar y otros 400 millones en el sector Salud.

Intenta de regresar a San Lázaro

Gutiérrez Luna recordó que García Cabeza de Vaca buscó regresar a la Cámara de Diputados y afirmó que su intención era obtener fuero constitucional para evitar ser detenido. De acuerdo con el legislador, su candidatura fue frenada por su condición jurídica.

“Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, no porque lo diga yo ni porque sea un tema político sino porque hay sentencias”, sostuvo.

El diputado mencionó una resolución del Tribunal Electoral que, según dijo, lo señaló como prófugo de la justicia y otra determinación de la Suprema Corte que confirmó las órdenes de aprehensión vigentes.

“Se ha solicitado ya su extradición a Estados Unidos y vamos a insistir en ese proceso hasta que rinda cuentas aquí en México”, afirmó.

Acusaciones por huachicol y contra un grupo policial

El legislador también lanzó acusaciones contra el exgobernador por presuntamente haber protegido durante su administración una red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

“Él es el fundador del huachicol, él inició dándole contratos a Sergio Carmona durante su sexenio, él protegió a quienes cometían este delito y sigue beneficiándose de eso hasta el día de hoy”, declaró.

A estos señalamientos agregó acusaciones contra el Grupo de Operaciones Especiales creado durante el gobierno panista, al que atribuyó presuntas acciones de represión, secuestro y extorsión contra habitantes de Tamaulipas.

Para cerrar, Gutiérrez Luna sostuvo que no habrá espacio para la impunidad y afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actuará conforme a la ley y al Estado de derecho.

“Y él tiene cuentas pendientes con los tamaulipecos y con el pueblo de México y tendrá que venir a enfrentarlas… tarde o temprano tendrá que enfrentar la justicia”, concluyó.