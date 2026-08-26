Olga Sosa destaca ante CANACO Victoria la estabilidad económica en México

Olga Sosa

La Senadora de la República por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz sostuvo un encuentro con empresarias y empresarios de CANACO de la capital del estado, en donde habló del trabajo legislativo, indicadores económicos y acciones de gobierno por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; informó la aprobación de 17 puntos de acuerdo en la actual legislatura y cinco iniciativas aprobadas por el pleno de la Cámara Alta.

En materia económica, la senadora sostuvo que el país tiene estabilidad a pesar de enfrentar un escenario internacional complejo, prueba de ello es el récord de inversión extranjera directa que supera los 34 mil mdd proveniente de EUA, España, Canadá y Australia con Woodside Energy que invierte de manera directa en las costas de Tamaulipas, el aumento de las exportaciones y la consolidación de México como principal socio comercial de Estados Unidos.

“En México tenemos a una presidenta con visión que ha sabido establecer una estrategia como es el Plan México para fortalecer el mercado interno y mantener la competitividad”, aseveró la legisladora morenista, quien además refirió la baja de la inflación más importante de los últimos dos años, “mejora la economía de las familias”

La congresista federal, recapituló las reformas constitucionales aprobadas por el congreso de la unión; destacando el aumento por encima de la inflación del salario mínimo, un logro consensuado y producto del diálogo y acuerdo con sindicatos, empresarios y gobierno que sitúan a México en el país con mayor recuperación de los salarios reales y la recuperación del mínimo con un 154% de los países OCDE.

También se refirió a la Estrategia Nacional de Seguridad que ha logrado una baja considerable del 51% del homicidio dolosos y en la entidad se trabaja de manera coordinada para detener a generadores de violencia, decomisar armar y decomisar droga.

Por otra parte, la senadora integrante del grupo parlamentario de Morena, reconoció el Decreto para crear más de 12 mil nuevos consultorios de atención primaria en el servicio universal de salud, de los cuales alrededor de 430 nuevos consultorios corresponderán a Tamaulipas.

En un mensaje enviado por redes sociales, la senadora Olga Sosa, compartió que a partir de septiembre se integrarán Los Comités de Salud para el Bienestar y entre el mes de septiembre y noviembre se pondrán en marcha las Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa.