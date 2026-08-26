Confirman “trampas” de Brisa, la joven que tuvo 120 aciertos en examen; la UNAM acredita otros 10 casos similares

Caso Brisa La UNAM confirmó irregularidades en el examen de la joven oaxaqueña, al hacer una segunda revisión. (Cuartoscuro)

Brisa, la aspirante que obtuvo 120 aciertos en el examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para Medicina, sostuvo que había sido excluida del proceso pese a su resultado.

Sin embargo, fuentes revelaron a LA CRÓNICA DE HOY que, tras revisar nuevamente su expediente, la Universidad confirmó la descalificación al determinar que incumplió las reglas de aplicación del examen.

La UNAM revisó 11 casos de inconformidad... en todos halló irregularidades

De acuerdo con información obtenida por LA CRÓNICA DE HOY, la UNAM analizó 11 expedientes de aspirantes que aseguraban haber sido descalificados injustamente durante el examen en línea.

Las revisiones se realizaron conforme al protocolo institucional y, cuando los sustentantes eran menores de edad, en presencia de sus padres o tutores.

En todos los casos la resolución fue la misma: la descalificación permaneció firme porque se acreditó que existieron violaciones a las reglas del examen, cuya sanción previamente establecida era la exclusión del proceso de admisión.

👆Una aspirante de la UNAM, que realizó su examen de control esta mañana en el Palacio de los Deportes, declaró para la Crónica de Hoy que utilizó una calculadora científica para ayudarse en su primera prueba en línea.



La joven, quien dijo que en su primer examen obtuvo 103… pic.twitter.com/YgpB9kOx6y — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 17, 2026

El caso de Brisa fue revisado nuevamente

Fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE HOY señalaron que el expediente de Brisa también fue sometido a una revisión exhaustiva debido a la relevancia pública que adquirió.

Las mismas fuentes indicaron que la aspirante incurrió en conductas prohibidas durante la aplicación del examen, motivo por el que el sistema y la posterior verificación determinaron mantener la descalificación, aun cuando el resultado académico registrado era de 120 aciertos.

La Universidad concluyó que el puntaje obtenido no invalida el cumplimiento obligatorio de los lineamientos establecidos para garantizar condiciones de igualdad entre todos los participantes.

El caso Brisa OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 13AGOSTO2026.- 1239 aspirantes de 1920 convocados confirmaron cita para aplicar el examen de control de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Oaxaca, así lo informó el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas. Caso específicos como el de Brisa Nisdany García Santiago, quien obtuvo un puntaje perfecto en la prueba digital no fue convocada, serán revisados puntualmente para buscar una solución. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM (Carolina Jiménez Mariscal)

¿Cómo detectó la UNAM irregularidades durante el examen?

Desde que implementó el examen en línea, la UNAM incorporó mecanismos tecnológicos y protocolos de supervisión para verificar que los aspirantes respeten las condiciones de aplicación.

Entre las conductas que pueden derivar en la cancelación del examen se encuentran:

Utilizar dispositivos electrónicos no autorizados.

Recibir apoyo de terceras personas.

Abandonar el área de aplicación sin autorización.

Manipular el sistema o incumplir las instrucciones establecidas por la convocatoria.

Incurrir en cualquier acción que comprometa la autenticidad del examen.

Cuando el sistema detecta posibles anomalías, el caso es revisado por personal especializado antes de emitir una resolución definitiva.

Rector de la UNAM OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 13AGOSTO2026.- 1239 aspirantes de 1920 convocados confirmaron cita para aplicar el examen de control de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Oaxaca, así lo informó el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas. Caso específicos como el de Brisa Nisdany García Santiago, quien obtuvo un puntaje perfecto en la prueba digital no fue convocada, serán revisados puntualmente para buscar una solución. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM (Carolina Jiménez Mariscal)

¿Qué dijo Brisa en su momento?

El caso de Brisa fue uno de los más mediáticos durante la problemática del examen de admisión debido a que la joven explicó que provenía de una comunidad indígena y aseguró haber obtenido el puntaje necesario para ingresar a Medicina.

Asimismo, la joven aspirante denunció que la UNAM no le dejó presentar la prueba de control que se llevó a cabo la semana pasada para depurar el proceso de selección.

No obstante, fuentes revelaron a LA CRÓNICA DE HOY que la investigación interna confirmó que su expediente formaba parte de los 11 casos en los que la Universidad determinó mantener la sanción por incumplimiento de las reglas del examen.

La revisión permitió concluir que no existían elementos para modificar la resolución original, por lo que la aspirante no fue reincorporada al proceso de admisión.

La postura de la UNAM: ¿qué dijo de los exámenes cancelados?

La Universidad ha sostenido que las medidas de supervisión buscan garantizar que todos los aspirantes compitan bajo las mismas condiciones y preservar la integridad del proceso de selección.

Tras revisar las inconformidades presentadas, la institución determinó que los 11 expedientes analizados conservarían la resolución inicial al acreditarse violaciones a las normas de aplicación del examen.

Ergo, la UNAM concluyó, al revisar nuevamente el caso de Brisa, que durante varios días fue presentado como un posible error del proceso de admisión, que debía ratificar su descalificación por incumplimiento de las reglas establecidas durante el proceso.