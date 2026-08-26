Leche para el Bienestar supera 13 mil 500 puntos de distribución; Atiende a 90.2% de los municipios del país

Leche para el Bienestar supera 13 mil 500 puntos de distribución (Mario Gerardo)

A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que el Programa de Abasto Social de Leche amplió su cobertura con 13 mil 537 puntos de atención para acercar leche de calidad a 7 millones 768 mil 305 beneficiarias y beneficiarios al cierre de junio de 2026.

De estos puntos de atención, 12 mil 866 corresponden a lecherías de abasto comunitario y 671 son unidades operativas de convenios de Bienestar Social (organizaciones sociales y de beneficencia).

Solo entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se abrieron 638 nuevos puntos de atención de Leche para el Bienestar, de los cuales 501 se instalaron en la red de Tiendas del Bienestar, lo que permitió alcanzar las 5 mil 791 lecherías alrededor del país en convenio con Alimentación para el Bienestar.

Gracias a esta red se distribuyeron 525 millones 68 mil 598 litros de leche —362 millones 672 mil 994 fluida y 162 millones 395 mil 604 en polvo, llevando benefició a habitantes de 2 mil 231 municipios, lo que representó 90% del total en el país.

La secretaría destaca que este esfuerzo es resultado de las 11 plantas industriales del Programa de Abasto Social, pues son quienes garantizan la transformación, calidad y abasto oportuno a las y los derechohabientes.

De los 11 complejos, diez cuentan con capacidad de pasteurizado, tres con envasado de leche en polvo y una con ultrapasteurización y envasado aséptico (Tetra Pak). En conjunto fortalecen la cadena de valor con eficiencia, control sanitario y continuidad en el suministro.

A ello se suma la captación de 525 millones de litros de leche, producidos por 3 mil 183 productoras y productores, con una participación de 17% de mujeres productoras, reflejo del compromiso del Gobierno de México con una política incluyente que impulsa la participación de las mujeres.

Toda esta infraestructura ha dado la oportunidad de atender a 7 millones 768 mil 305 derechohabientes, lo que significa 77.68% de la meta de 10 millones para 2030.

En todos los puntos de atención se proporciona leche fortificada con alto valor nutricional a precio preferencial de 7.50 pesos por litro a la población en general, 6.50 pesos por litro a los residentes de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y 4.50 pesos por litro a habitantes de los 552 municipios con bajo índice de desarrollo humano.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que estos resultados son producto del trabajo permanente en territorio, del acompañamiento directo a las y los productores y de una estrategia que coloca en el centro a quienes producen los alimentos del país.