Santiago Nieto será coordinador estatal de la 4T en Querétaro; “no hay PAN que dure 100 años”, asevera

Santiago Nieto Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Foto: Cuartoscuro (Mario Jasso)

Como se esperaba, el exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Santiago Nieto Castillo, es el coordinador estatal de Morena en Querétaro, quien tendrá la encomienda de arrebatarle esa gubernatura al PAN, considerada uno de los bastiones blanquiazules más importantes.

Santiago Nieto encabezó las encuestas de Morena

Castillo Nieto es el más aventajado de Morena en las encuestas, lo que al final fue definitivo para quedarse con ese cargo que, en los próximos meses, se traducirá en la candidatura de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura de Querétaro en los comicios del próximo año.

Arropado por la dirigencia morenista y los aspirantes de Querétaro, Nieto aseveró que “no hay PAN que dure 100 años ni pueblo que lo aguante”.

“El primer piso de la transformación no ha llegado a Querétaro”

Consciente de que la izquierda nunca ha gobernado ese estado, Nieto se comprometió a llevar el primer piso de la transformación a esa entidad, acompañado de humanismo.

“Si bien estamos en el segundo piso, digo primer piso porque este no ha llegado a Querétaro”, aseguró.

Niega injerencia de Carla Humphrey en la elección

Aseveró que Querétaro siempre ha estado presente en cada una de las transformaciones que ha vivido México y que ahora no tiene por qué ser la excepción.

“Por eso no podemos estar fuera”, aseguró.

En entrevista posterior, Nieto Castillo salió al paso de las suspicacias por la eventual injerencia de su esposa, la consejera del INE, Carla Humphrey, en el proceso electoral de esa entidad y garantizó que ella está al margen de esos comicios.

Se pronuncia sobre Rubén Rocha Moya y seguridad

Sobre el caso Rubén Rocha Moya, Nieto se sumó a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseveró que ninguna persona o grupo está por encima del movimiento.

El exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se comprometió a llevar seguridad a Querétaro, pues reveló que el municipio de San Juan del Río es uno de los que registra mayor robo de hidrocarburos.