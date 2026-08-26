Mete reversa Enrique Inzunza a su anunciado regreso al Senado; analiza pedir licencia tras crisis en Sinaloa

Enrique Inzunza Foto: Cuartoscuro (José Betanzos Zárate )

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, mete reversa a su intención de regresar a la Canara Alta y ahora analiza solicitar licencia a su cargo, luego de la recomendación formulada por integrantes de Morena y del Partido Verde para que se mantenga separado de sus funciones mientras la Fiscalía General de la República (FGR) concluye las investigaciones relacionadas con los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La decisión ocurre tras el fallido regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el pasado fin de semana y ante la presión política generada por las acusaciones en su contra de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa , situación que ha colocado al legislador sinaloense en el centro de cuestionamientos de la oposición y ha abierto un nuevo frente para la bancada de Morena en el Senado.

El senador Enrique Inzunza anunció que reaparecería públicamente este domingo, cuando se lleve a cabo la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en la vieja casona de Xicoténcatl.

En una breve comunicación, Inzunza Cázares señaló que lo más probable es que solicite licencia, con lo que optaría por mantenerse temporalmente al margen de sus funciones legislativas mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La eventual solicitud de licencia, sin embargo, no significa que el senador abandone el grupo parlamentario de Morena.

Senadores de esa bancada consultados rechazaron las versiones que apuntaban a una supuesta salida de Inzunza del grupo parlamentario y aseguraron que no existe comunicación oficial en ese sentido.

Incluso, señalaron que en el chat de WhatsApp que mantiene la bancada morenista no existe ninguna referencia a su salida.

“No hay nada, ya revisé hasta el domingo y no hay nada”, comentó uno de los legisladores consultados.

La posibilidad de que Inzunza solicite licencia cobró fuerza después de que el lunes pasado senadores de Morena y del Partido Verde plantearan que el legislador sinaloense se mantuviera separado del cargo mientras se desarrollan las investigaciones.

Una de las posturas más contundentes fue expresada por el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien consideró que Inzunza debería aplicar un criterio similar al que se ha planteado en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: mantenerse separado de sus responsabilidades públicas mientras las autoridades esclarecen los señalamientos.

“Lo recomendable sin duda para nuestro compañero es, particularmente él que ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos, yo creo que lo mejor es mantener la licencia”, sostuvo.

La propuesta también recibió respaldo, aunque a título personal, de Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que, ante señalamientos de esta naturaleza, cualquier persona debe permitir que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias y se someta al escrutinio correspondiente.

Desde su perspectiva personal, añadió, la mejor manera de enfrentar un señalamiento de esta gravedad sería hacerlo sin fuero constitucional.

Ávila aclaró que su postura no representa una decisión oficial de Morena ni una posición adoptada por el Senado.

El ex presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también reconoció que el eventual regreso de Inzunza a sus funciones legislativas podría representar un problema político para Morena.

Aunque defendió el derecho del senador a reincorporarse a su escaño y manifestó que cree en su honorabilidad, Fernández Noroña reconoció que su presencia podría convertirse nuevamente en un punto de ataque para la oposición.

El legislador planteó que Inzunza deberá valorar no solamente sus derechos políticos y constitucionales, sino también el impacto que tendría su reincorporación en la bancada y en el movimiento político al que pertenece.

En ese contexto, consideró que el senador podría optar por una especie de “sacrificio” político para reducir la presión sobre Morena mientras avanzan las investigaciones.

“Él tiene pleno derecho a incorporarse”, afirmó Fernández Noroña, aunque inmediatamente señaló que existen procesos de investigación abiertos y que corresponde al propio Inzunza valorar las consecuencias políticas de regresar a sus funciones.