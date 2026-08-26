Roberto Velasco se reune con Marco Rubio en Washington

El canciller Roberto Velasco, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en Washington D.C., para tratar asuntos de interés bilateral en un encuentro que coincide con negociaciones en busca de un acuerdo comercial entre los dos países para evitar más aranceles.

Antes de su reunión a puerta cerrad,a los funcionarios posaron sonrientes ante las cámaras minutos sin responder a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, que pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por las tres naciones vecinas en 2018.

Velasco se encuentra en Estados Unidos al mismo tiempo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien acudió con el fin de negociar mejores condiciones económicas para México y evitar la imposición de aranceles.

El funcionario concluyó esta semana una gira de trabajo por Corea del Sur donde negoció nuevas oportunidades de colaboración dentro del Plan México.