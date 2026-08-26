Sheinbaum asegura que México estará representado en el G20

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue invitada a asistir a la reunión del G20 que se realizará en Miami el próximo mes de diciembre, sin embargo, detalló que aplazó la desición sobre su asistencia, aunque determinó que México sí debe estar representado en la cumbre.

Sheinbaum precisó que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió que la reunión se celebre en Miami y sostuvo que “en principio deberíamos ir para representar a México”, aunque precisó que tomará la decisión final cuando se acerque la fecha.

La posible asistencia supondría una nueva oportunidad para un encuentro presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes mantienen una intensa comunicación desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en medio de las negociaciones bilaterales en seguridad, comercio, migración y aranceles.

La mandataria recordó que hasta ahora se ha comunicado 21 veces vía telefónica con Donald Trump, además de que se encontraron frente a frente dos veces con motivo del Mundial 2026.

Al respecto, señaló que cuando se llegue a un acuerdo en materia comercial, podrán reunirse de nuevo; hasta entonces, afirmó que equipos de ambos países mantienen contacto permanente.

Sheinbaum aseguró que su Gobierno pretende mantener una buena relación con Washington y conseguir “el mejor acuerdo comercial posible” ante la nueva política económica estadounidense.

Destacó, que actualmente los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentran en Estados Unidos en medio de las conversaciones por los asuntos comerciales y los aranceles impuestos por Washington, y de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.