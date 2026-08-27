Aseguran 135 animales exóticos en operativo contra el contrabando de hidrocarburos en Tamaulipas

Todos los animales quedaron a disposición de PROFEPA para su valoración y manejo especializado

La Fiscalía General de la República informó que durnate un operativo realacionado con el mercado ilícito de hidrocarburos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, se aseguraron 135 animales exóticos, entre los cuales se encuentran cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

Se especificó que al menos 35 ejemplares de los encontrados, están en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción; así como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial. También se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata. Todos los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Adicionalmente se aseguraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida.

En estas acicones, participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en estrecha coordinación con Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En otros inmuebles se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos pipas, un vehículo tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

Al detenido se le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.