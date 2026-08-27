Sheinbaum anuncia avances en investigación por caso Ayotzinapa

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se presentarán a madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa avances de las nuevas líneas de investigación y detenciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum expuso que entre los avances se explicará cómo se desarrolló la investigación que llevó a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien se encontraba al frente de la administración estatal cuando desaparecieron los normalistas.

Puntualizó que el fiscal encargado del caso será quien dé a conocer a los familiares el proceso de investigación y las nuevas líneas que se han abierto a partir de los trabajos realizados.

La mandataria presidencial mencionó que solicitó a la secretaria de Gobernación que, antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pueda brindar información pública sobre estas líneas de investigación, siempre que ello no afecte el desarrollo de las indagatorias.

Entre los elementos que han posibilitado extender la investigación se encuentran las sábanas de llamadas telefónicas correspondientes a la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, las cuales no habrían sido analizadas a fondo por las autoridades encargadas de la investigación en su momento.

El análisis de estos registros habría hecho posible identificar nuevas líneas y a personas que anteriormente no habían sido involucradas en el caso y que actualmente se encuentran detenidas.

Sheinbaum destacó que estos avances forman parte del compromiso de su gobierno con las familias de los normalistas y con la sociedad mexicana para esclarecer lo ocurrido, alcanzar verdad y justicia y localizar a los estudiantes.

La presidenta subrayó que se busca mantener informados a los familiares sobre el desarrollo de las investigaciones, sin poner en riesgo las diligencias en curso.

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