Luna de Sangre 2026: ¿A qué hora y cómo se podrá ver en México el eclipse lunar de este 27 de agosto?

Luna de Sangre 2026 Este jueves 27 de agosto, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: eclipse lunar parcial profundo.

El cielo nocturno volverá a impresionar la Tierra con uno de sus fenómenos astronómicos más llamativos: un eclipse lunar, durante el cual cerca del 96% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura proyectada por nuestro planeta.

Popularmente llamado ‘Luna de Sangre’, debido a las tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas que el astro lunar adquiere, este fenómeno será visible en México la noche de este jueves 27 de agosto, así como podrá ser apreciado por buena parte del continente americado, con variaciones de horario dependiendo la región.

Luna de Sangre: ¿qué es y por qué la luna se vuelve roja durante un eclipse lunar?

A pesar de que se le llama Luna de Sangre en el vocabulario popular, este término no es científico, sino que fue otorgado a este tipo de evento astronómico por la humanidad en general para describir el aspecto rojizo que la Luna adquiere cuando atraviesa la sombra de la Tierra durante un elipse lunar.

El fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta se coloca entre la estrella y su satélite natural, ocasionando el bloqueo directo de una parte de la luz solar (que normalmente ilumina la Luna), mientras que la atmósfera terrestre desvía hacia la sombra parte de la luz que la atraviesa, dejando pasar en mayor medida las tonalidades rojas y anaranjadas.

Esa luz rojiza termina alcanzando la superficie lunar, similar al mecanismo que produce los colores de un amanecer o atardecer, por lo que —durante la fase más profunda del eclipse— la Luna puede adquirir el aspecto cobrizo o rojo oscuro que cautiva a millones de personas en el mundo.

No obstante, el suceso que tendrá lugar la noche de este jueves 27 de agosto, será un eclipse lunar parcial, no uno total, por lo que sólo una pequeña parte del disco lunar permanecerá fuera de la umbre terrestre. Es decir, la intensidad y el tono exacto de la Luna de Sangre no serán iguales para todos los observadores.

¿A qué hora y dónde ver la Luna de Sangre desde México este 27 de agosto?

América será una de las mejores regiones para observar el fenómeno completo de este 27 y 28 de agosto 2026, mientras que sectores de Europa y África occidentales únicamente tendrán una visibilidad limitada durante la madrugada del viernes.

En México, el eclipse lunar será visible durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del 28 de agosto, con una hora de inicio programada por las agencias astronómicas oficiales a las 19:23 horas en las regiones de Ciudad de México, Guadalajara y otras entidades de la zona Centro del país. En cuanto a la fase parcial, cuando el oscurecimiento será claramente perceptible, empezará a las 20:33 horas de este jueves.

Para la zona Centro de la República Mexicana, el tiempo de las fases del eclipse lunar se desarrollará de la siguiente manera:

Inicio: 19:23 horas.

19:23 horas. Fase parcial: 20:33 horas.

20:33 horas. Punto máximo: 22:12 horas.

22:12 horas. Fase penumbral: 01:01 horas del viernes 28 de agosto.

Sin embargo, el horario cambia en las entidades que utilizan otras zonas horarias. Por ejemplo, Baja California tendrá el punto máximo a las 21:12 horas, mientras que en regiones de Quintana Roo llegará a las 23:12 horas; a pesar de la diferencia en horarios, el fenómeno podrá observarse desde prácticamente todo el territorio mexicano siempre que la Luna esté sobre el horizonte y las condiciones climáticas permitan un cielo despejado.

Recomendaciones para observar la Luna de Sangre este jueves 27 de agosto en México

Para observar la Luna de Sangre de este jueves 27 de agosto, no es necesario contar con gafas especiales, ya que mirar un eclipse lunar no representa riesgo ocular.

Entre las principales recomendaciones para disfrutar de tan llamativo evento astronómico, se encuentran:

Observar desde un sitio con poca contaminación lumínica.

Vista despejada del cielo.

Binoculares o telescopio, los cuales podrán ayudar a distinguir con mayor detalle el avance del fenómeno.

Revisar el pronóstico de nubosidad de la localidad desde donde observarás el eclipse lunar.

Para las personas que deseen fotografiar la Luna de Sangre con un teléfono móvil, se recomienda utilizar el modo nocturno y evitar el exceso de zoom digital.