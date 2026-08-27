Se enviará al Congreso propuesta de reforma sobre renuncia a doble nacionalidad a aspirantes a cargos ejecutivos

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal (Andrea Murcia Monsivais)

Este jueves se enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

La iniciativa fue presentada por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, quien explicó que la propuesta busca corregir un vacío interpretativo existente en la Constitución respecto a las personas que, además de la mexicana, poseen otra nacionalidad.

La funcionaria explicó que actualmente, los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, establecen como requisito para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin embargo, señaló, existe un vacío que no explica qué ocurre con quienes ya poseen una segunda nacionalidad, situación que ha generado confusiones interpretativas y ha permitido que existan gobernadores con doble nacionalidad.

De acuerdo a la propuesta, se planea modificar los artículos mencionados para establecer que, además de ser mexicano por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país durante al menos 20 años, quien aspire a la Presidencia o a los cargos ejecutivos estatales, no deberá tener otra nacionalidad o, en caso de contar con ella, deberá renunciar a la misma antes de solicitar su registro como candidato.

La reforma también establecería que, durante el ejercicio del cargo, la persona titular del Ejecutivo federal no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de un país extranjero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo es garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro estado o nación del mundo.