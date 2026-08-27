Federación asegura que hay una carpeta “sólida” contra Farías Laguna

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación “muy sólida” contra Fernando Farías Laguna, exmando de la Secretaría de Marina (Semar), quien enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum reveló que el caso tiene antecedentes en una denuncia presentada por el entonces titular de la Semar ante la FGR contra personas vinculadas con la dependencia.

La mandataria presidencial señaló que, durante el primer año de gestión del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y posteriormente durante su administración, se presentaron nuevas denuncias relacionadas con integrantes de la Semar y otras personas presuntamente vinculadas con un buque localizado en Tampico que transportaba combustible y que habría intentado ingresar al país bajo la declaración de que trasladaba otra sustancia.

A partir de esa investigación, Sheinbaum detalló que se realizaron detenciones en 2025. Agregó que Farías Laguna regresó recientemente de Argentina al ser deportado de ese país a solicitud del gobierno mexicano.

“Esta persona que acaba de regresar de Argentina, expulsado de Argentina, solicitud del Gobierno de México, pues tiene una carpeta de investigación muy sólida”, declaró.

La presidenta indicó que existen datos que permiten establecer que el exmando naval habría participado en una red dedicada a la distribución de combustible introducido de manera ilícita, procedente de Estados Unidos.

“Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas pues eran parte fundamental de la red”, apuntó.

Añadió que la investigación se inició desde hace tiempo a raíz de las denuncias presentadas por autoridades de la Semar y que las detenciones forman parte de las acciones emprendidas por la FGR.

Finalmente, Sheinbaum manifestó que espera que el proceso se desarrolle conforme a la legislación y que se haga justicia con base en los elementos que integran la carpeta de investigación.

“Lo que se pide pues es justicia de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026