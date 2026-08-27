Congreso Nacional Vive Saludable, Vive Feliz Alva Santos, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, señaló que a través de la estrategia "Vive Saludable, Vive Feliz", se conoce la salud de 10.8 millones de niñas y niños en todo el país

Brigadas de Vive Saludable, Vive Feliz, visitaron 82 mil 859 primarias públicas

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos destacó que a través de esta estrategia se conoce la salud de 10.8 millones de niñas y niños.

CECILIA HIGUERA ALBARRÁN

A través de la estrategia " Vive Saludable, Vive Feliz “, brigadas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante más de un año han coordinado más de 800 brigadas para visitar 82,859 primarias públicas, para conocer el estado de salud de 10.8 millones de niñas y niños.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Alva Santos Carrillo, informó lo anterior, en representación del director general, Zoé Robledo, durante la inauguración del Congreso Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, realizado en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Santos Carrillo recordó que dicha estrategia de salud se puso en marcha por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como uno de los 100 compromisos de su gobierno para hacer de las escuelas espacios de prevención en salud.

Ante ello, reconoció que el personal de salud del IMSS se sumó, para poner en marcha “una de las tareas más titánicas y más importantes de los últimos años”, y revisar en las primarias: la estatura, el peso y la salud bucal y visual de niñas y niños, en un trabajo conjunto con el Gobierno de México, a convocatoria

de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A dicha labor, recordó, se han sumado los gobiernos de los estados, así como la iniciativa privada “parte fundamental de la estrategia”, al tiempo que reconoció el apoyo de Salud Digna, Fundación Coppel y Fundación BBVA, que conjuntamente han entregado más de 2,000 lentes a niñas y niños.

En este contexto, subrayó que el Congreso Nacional Vive Saludable, Vive Feliz tiene como objetivo dar seguimiento puntual al estado de salud de las niñas y los niños en quienes se detectó sobrepeso y otros riesgos para su salud, a fin de dar seguimiento “y vigilarlos; es verdaderamente una de las iniciativas preventivas más ambiciosas que hemos tenido en este país”, externó.