Ubicación y trayectoria de las tormentas Karina y Lowel: ¿Afectan México?

Se forma la Tormenta Tropical Karina El SMN emitió un reporte sobre el ciclón (Crónica Digital)

Dos ciclones se formaron en el océano Pacífico. Se trata de las tormentas tropicales Karina y Lowell, cuyos desplazamientos ocurren mar adentro y, de acuerdo con su posición y trayectoria actual, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles a la población.

La formación de ambos ciclones coincide con una jornada marcada por lluvias fuertes y muy fuertes en distintas regiones del país. Sin embargo, las precipitaciones previstas para este jueves están relacionadas con otros sistemas atmosféricos que interactúan sobre el territorio nacional.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Karina?

La tormenta tropical Karina se localiza aproximadamente mil 330 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 km/h, reportó el SMN.

Karina avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 20 km/h, una trayectoria que la mantiene sobre aguas abiertas del Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema continuará desplazándose hacia el noroeste durante los próximos días, lejos de las costas mexicanas. Posteriormente, su recorrido podría inclinarse más hacia el oeste a comienzos de la próxima semana.

Por el momento, la trayectoria prevista no contempla un acercamiento directo al territorio nacional.

Aunque Karina no representa una amenaza para México por su distancia y dirección de desplazamiento, las condiciones sobre el océano Pacífico podrían favorecer un aumento en su intensidad.

¿Dónde está la tormenta tropical Lowell?

La segunda tormenta tropical bajo vigilancia en el Pacífico es Lowell, un sistema que se encuentra todavía más alejado de México.

A las 15:00 horas, Lowell se localizaba a unos 2 mil 840 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, de cuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h.

Su desplazamiento es hacia el este-noreste a una velocidad aproximada de 7 km/h. Pese a esa dirección, su considerable distancia respecto a territorio mexicano permite descartar, por ahora, afectaciones directas en el país.

¿Las tormentas Karina y Lowell afectarán a México?

Con la información disponible hasta este jueves, Karina y Lowell no generan efectos directos sobre México.

Pronóstico del clima en México

Mientras Karina y Lowell permanecen lejos del país, México enfrentará este jueves una jornada con lluvias fuertes y muy fuertes en diversas entidades.

Se esperan precipitaciones muy fuertes en zonas de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que Sonora, Nayarit, Puebla, Chiapas y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes.

También se pronostican chubascos en entidades del norte, centro y Valle de México, entre ellas Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México.