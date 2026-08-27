Se desploma ánimo para invertir en México: Coparmex; 8 de cada 10 empresarios no ve condiciones

El dirigente de Coparmex, Juan José Sierra al presentar la encuesta Data Coparmex

En medio de la falta de crecimiento del país, el ánimo para invertir en México se desplomó 16.5 puntos porcentuales y cayó hasta 23%, su nivel más bajo desde el 2020, según la encuesta Data COPARMEX

Incluso solo dos de cada 10 empresarios socios de Coparmex considera que es un buen momento para invertir en el país , lo que representa una fuerte caída en este indicador, agrega la central patronal del país.

“La confianza para la inversión está deteriorada”, advirtió el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez al presentar este reporte que mide 5 variables como el ánimo para invertir, seguridad, condiciones regulatorias, evaluación a gobiernos estatales y corrupción.

El dirigente empresarial advirtió que “los datos son alarmantes” pues sostuvo que si no hay confianza no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento para un país.

Insistió en que este desplome en el ánimo para invertir también se refleja en los planes de las propias empresas pues e en año, la intención de ampliar colaboradores, sucursales o productos pasó de 62.8% a 50.3%.

“La empresa mexicana pasó de expandirse a resistir”, alertó y agregó que cuando una empresa cambia sus planes de crecimiento por estrategias de contención, México pierde capacidad para generar nuevos empleos, aumentar su productividad y atraer capital.

INSEGURIDAD Y EXTOSIÓN, GRAN OBSTÁCULO

Sierra Alvarez aseveró que la inseguridad y la extorsión son otros de los factores que impactan el ánimo de inversión y de os principales obstáculos para la actividad empresarial .en México.

De acuerdo a la encuesta Data Coparmex, el indicador de Seguridad se ubicó en 45.6%. Esto significa que prácticamente una de cada 2 empresas asociadas fue víctima de algún delito durante el último año.

“La serie histórica, que medimos desde 2018, confirma que se trata de un problema persistente que requiere una respuesta de fondo”, aseveró

Explicó que la realidad es diferente en cada entidad y ejemplificó que Michoacán registra la mayor victimización, con 58.7%, seguido de Nayarit, con 56.9%, y Jalisco, con 56.7%.

En contraste, Campeche presenta 27.9%, Oaxaca 31.8% y Coahuila 35.6%.

Estos resultados muestran que las condiciones de seguridad pueden cambiar de manera importante entre entidades y que las respuestas también deben considerar a cada territorio.

SE DISPARA EXTORSIÓN

El líder empresarial aseveró que la extorsión es el delito que más afecta a los empresarios agremiados a Coparmex y acusó que por primera vez, la extorsión o cobro de piso ocupa el primer lugar, con 18%, por encima del robo de mercancía en tránsito, que registra 17.9%.

La extorsión –agregó--se ha convertido en una amenaza directa para la actividad productiva. La modalidad dominante es la extorsión telefónica, con 60%”, reveló

“La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en todo el país. Y es el delito que mata a la MIPyMES”, acusó

LO PEOR

Sin embargo, aseveró que lo más grave de esta situación es que la quinta parte de los casos de extorsión a las empresas es realizada por las autoridades, lo que impacta en la confianza hacia las instituciones.

“El 19.58% de los casos, la extorsión fue realizada por autoridades o por personas que aparentaban serlo, lo que representa a 1 de cada 5 empresas. Esto afecta directamente la confianza en las instituciones y en el Estado de Derechos”, estableció

Pero la inseguridad también está modificando las decisiones económicas de las empresas pues 6 de cada 10, es decir, el 58.7% de los agremiados a Coparmex aumentó su gasto en seguridad durante el último año y solo 2.98% lo redujo.

“La inseguridad se convierte en un costo adicional para las empresas. Son recursos que salen de nómina, inversión y expansión para precisamente pagar protección”, reprochó