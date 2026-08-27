Cruz Pérez Cuéllar destaca cooperación entre México y Estados Unidos en cumbre NADBank Summit

Cooperación bilateral El alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar llamó a sumar esfuerzos en materia de seguridad. (Especial)

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, destacó el fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos durante su participación en el NADBank Summit, donde se abordaron temas relacionados con el desarrollo sostenible, la infraestructura fronteriza y el crecimiento económico compartido.

En el encuentro, Pérez Cuéllar subrayó la importancia de mantener una agenda binacional basada en la coordinación y el respeto mutuo para impulsar proyectos estratégicos en la frontera entre ambos países.

Resalta participación del embajador Roberto Lazzeri Montaño

Durante la cumbre, el alcalde con licencia destacó la presencia del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, al considerar que su participación reafirma el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo e inversión estratégica en la región fronteriza.

“Qué gusto saludar a nuestro embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri Montaño, durante el NADBank Summit.

La cooperación binacional demuestra que, con coordinación y respeto a nuestra soberanía, podemos generar resultados para ambas naciones, como lo ha señalado e indicado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", escribió Cruz Pérez Cuéllar en sus redes sociales.

Cooperación fronteriza, eje de la relación bilateral

De acuerdo con Pérez Cuéllar, los compromisos abordados durante el NADBank Summit están alineados con la política exterior impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual prioriza la cooperación transfronteriza mediante un esquema de respeto a la soberanía de México y Estados Unidos.

El encuentro reunió a representantes de ambos países para analizar proyectos orientados al desarrollo de la región fronteriza, con énfasis en infraestructura, inversión y crecimiento económico compartido.