CFE reporta avances de sus bonos verdes con proyectos de energía, electrificación y resiliencia

CFE Reporte Anual de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó su Reporte Anual de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles 2026, documento en el que da cuenta del destino y los resultados de los recursos obtenidos mediante instrumentos de financiamiento sostenible.

El reporte muestra cómo estos recursos se tradujeron en proyectos relacionados con energía renovable, eficiencia energética, resiliencia de la infraestructura, electrificación e inclusión digital, con resultados que abarcan desde la generación de electricidad hasta la atención de comunidades donde ampliar las redes convencionales representa mayores dificultades.

Energía renovable y reducción de emisiones

Entre los resultados reportados destaca la generación de 30 mil 330 GWh de energía renovable durante 2025. De acuerdo con la CFE, este volumen equivale al suministro eléctrico de 13.5 millones de habitantes, alrededor de 10.7 por ciento de la población de México.

Los proyectos también permitieron evitar la emisión de 13.5 millones de toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale, de acuerdo con el reporte, a retirar de circulación 2.9 millones de vehículos durante un año o a plantar 224 millones de árboles.

De los 83 proyectos verdes incluidos en el documento, 74 corresponden a energía renovable, cuatro a eficiencia energética y cinco a adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

En materia de eficiencia energética, las acciones realizadas permitieron evitar pérdidas por 10 mil 142 GWh, una cantidad de energía equivalente al suministro de aproximadamente 3 millones de habitantes.

Recursos para atender afectaciones y llevar electricidad

El reporte también señala resultados en materia de resiliencia de la infraestructura eléctrica. Los recursos permitieron atender afectaciones provocadas por lluvias intensas y restablecer 100 por ciento del servicio eléctrico en un periodo de 15 días en zonas de Coahuila, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Estas acciones beneficiaron a 330 mil 948 habitantes.

En electrificación, los recursos permitieron ampliar 914 kilómetros-circuito de redes de distribución, además de instalar 3 mil 989 transformadores y 2 mil 385 módulos solares individuales.

Con estas acciones se llevó electricidad a comunidades en las que la extensión de la red convencional resulta más compleja.

Inclusión digital en localidades en condición de pobreza

El financiamiento sostenible también tuvo un componente de inclusión digital. De acuerdo con el reporte, fueron atendidas 32 mil 512 localidades en condición de pobreza.

Para ello se realizaron 7 mil 584 conexiones 4G LTE, 189 conexiones satelitales y se instalaron mil 191 torres de comunicación.

El documento incluye además casos concretos relacionados con la electrificación de comunidades apartadas y colonias populares, así como proyectos de modernización y fortalecimiento de la Red Eléctrica Inteligente de la Red Nacional de Transmisión.

De esta manera, el Reporte Anual de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles 2026 presenta el destino de los recursos obtenidos mediante estos instrumentos de financiamiento y los resultados alcanzados en proyectos vinculados con generación renovable, eficiencia energética, resiliencia, electrificación e inclusión digital.