El empleo turístico en México alcanza su mayor nivel registrado; Más de 5 millones de personas laborando

Empleo turístico en México

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México, informó que, en el segundo trimestre de 2026, el sector turístico contrató a 5 millones 67 mil personas, equivalentes al 9.3% del empleo nacional, cifra más alta desde que se tiene registro.

“Que hoy más de 5 millones de personas encuentren una oportunidad laboral en el turismo habla de la importancia de esta actividad para México. Estamos construyendo un sector que abre puertas, genera capacidades y contribuye a que los beneficios lleguen a más personas y comunidades”, expuso.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el empleo turístico registró un incremento anual de 78 mil 550 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, lo que representó un crecimiento de 1.6% respecto al mismo periodo de 2025.

En el comparativo trimestral, el empleo turístico aumentó 0.9% respecto al primer trimestre de 2026, equivalente a 45 mil 90 personas ocupadas adicionales, lo que refleja una evolución positiva durante el periodo.

La titular de la secretaría, destacó particularmente la participación de las mujeres en el sector, pues señaló que representan un 54% del empleo turístico, mientras que los hombres concentraron el 46%.

Finalmente, añadió que el turismo es una herramienta para que las mujeres desarrollen sus capacidades, ganen experiencia y construyan nuevas posibilidades para su futuro, particularmente en las comunidades donde la actividad turística representa una fuente importante de oportunidades.

“Queremos que más mujeres encuentren en el turismo una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar todo lo que pueden hacer. Es tiempo de mujeres y de seguir construyendo oportunidades para que su talento se traduzca en bienestar para ellas, sus familias y sus comunidades”, expresó.