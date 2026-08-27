México registra déficit comercial de 848 mdd en julio de 2026, reporta INEGI

Déficit comercial de México en julio de 2026

En julio de 2026, México registró un déficit comercial de 848 millones de dólares, de acuerdo con la información oportuna de comercio exterior. El resultado contrasta con el superávit de 4 mil 60 millones de dólares registrado durante junio, en un mes en el que tanto las exportaciones como las importaciones mostraron fuertes incrementos a tasa anual.

El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 81 mil 420 millones de dólares, monto 43.7 por ciento superior al observado en julio de 2025. Por su parte, las importaciones llegaron a 82 mil 268 millones de dólares, un incremento anual de 45 por ciento.

La disminución del saldo comercial entre junio y julio se explicó por una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 7 mil 456 millones de dólares a 2 mil 809 millones. A esto se sumó un aumento en el déficit de los productos petroleros, que pasó de 3 mil 396 a 3 mil 657 millones de dólares.

Pese al resultado negativo de julio, durante los primeros siete meses de 2026 la balanza comercial acumuló un superávit de 9 mil 255 millones de dólares, superior al de mil 176 millones registrado en el mismo periodo de 2025.

Exportaciones manufactureras

Dentro de las exportaciones, los productos manufacturados alcanzaron un valor de 76 mil 306 millones de dólares en julio, lo que representó un crecimiento anual de 45.7 por ciento. Entre los principales avances destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un aumento de 134 por ciento.

También crecieron las exportaciones de productos de la minerometalurgia, con 27.3 por ciento; maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 13.9 por ciento; y productos plásticos y de caucho, con 13.3 por ciento. Las exportaciones automotrices aumentaron 2.4 por ciento.

En este último rubro, las ventas dirigidas a Estados Unidos crecieron 3.7 por ciento, mientras que las destinadas a otros mercados disminuyeron 3.9 por ciento.

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumaron mil 320 millones de dólares, una caída anual de 8.6 por ciento. Entre los principales descensos estuvieron las ventas de ganado vacuno, uvas y pasas, café crudo en grano, pescados, crustáceos y moluscos, así como jitomate.

Las exportaciones extractivas, por su parte, se ubicaron en mil 806 millones de dólares, con un crecimiento anual de 87.1 por ciento.

Aumento en importaciones

Las importaciones de mercancías alcanzaron 82 mil 268 millones de dólares durante julio, con un incremento anual de 45 por ciento. Por tipo de bien, las compras de bienes de consumo llegaron a 9 mil 529 millones de dólares, 9.8 por ciento más que en julio de 2025.

Los bienes de uso intermedio concentraron el mayor monto, con 67 mil 132 millones de dólares, cifra 56.3 por ciento superior a la registrada un año antes. Mientras tanto, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 5 mil 607 millones de dólares, con un avance anual de 9.9 por ciento.

Entre enero y julio, las importaciones acumularon 462 mil 132 millones de dólares, un crecimiento de 25.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Saldo de comercio exterior se mantiene en positivo

Durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones totales sumaron 471 mil 387 millones de dólares, con un crecimiento anual de 27.7 por ciento. Las exportaciones no petroleras aumentaron 28.7 por ciento, mientras que las petroleras disminuyeron 1.1 por ciento.

En ese periodo, 91.7 por ciento del valor de las exportaciones correspondió a bienes manufacturados; 2.8 por ciento a bienes agropecuarios; otro 2.8 por ciento a productos extractivos no petroleros, y 2.7 por ciento a productos petroleros.

En las importaciones acumuladas, los bienes de uso intermedio representaron 80.2 por ciento; los bienes de consumo, 12.6 por ciento, y los bienes de capital, 7.2 por ciento.

Con cifras desestacionalizadas, julio mostró un superávit comercial de 465 millones de dólares, menor al de 3 mil 752 millones registrado en junio. En este ajuste, las exportaciones totales crecieron 9.69 por ciento mensual, mientras que las importaciones aumentaron 15.16 por ciento.