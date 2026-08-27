Profeco presenta monitoreo de precios a prendas del uniforme escolar

Con el propósito de orientar a quienes preparan todo lo necesario para las y los estudiantes en este regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recopiló a nivel nacional el precio mínimo, máximo y promedio del conjunto de ropa (uniforme) para niña y niño de sexto de primaria y de secundaria.

Este monitoreo incluye las prendas básicas que componen el uniforme oficial para primaria: falda, playera blanca y suéter para niñas, en el caso de los niños incluye, pantalón, playera blanca y suéter. Con base en los datos recabados, el costo promedio nacional para el primero se calculó en $468.62 pesos y el segundo en $505.83 pesos.

Respecto a la falda escolar, la Profeco detectó el precio más bajo en la tienda Hemsa de Monterrey en Nuevo León, donde se ofreció dicho producto en $84.90 pesos, mismo que alcanzó los $260.00 pesos en el comercio Uniformes Escolares Dany ubicado en Villahermosa, Tabasco.

El precio más justo para el pantalón de niño, se encontró en una tienda Chedraui en Acapulco, Guerrero, con un costo de $119.00 pesos. Con una diferencia que supera el doble de este costo, Ley en La Paz, Baja California Sur y Uniformes D´Ale-Gar en Hermosillo, Sonora, vendieron dicha prenda en $279.90 pesos.

La playera blanca unisex, se pudo adquirir desde $62.30 pesos en las tiendas de la cadena Soriana en Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, La Paz, Baja California Sur y León, Guanajuato, hasta en $190.00 pesos en Uniformes Casa Tinto en Mérida, Yucatán y en Uniformes La Favorita en Tijuana, Baja California.

Profeco encontró el precio más accesible del abrigo de las y los estudiantes que pasan a sexto de primaria en $169.90 en la tienda Woolworth de Ciudad Juárez, Chihuahua, tienda Del Sol de León, Guanajuato y en Hemsa de Monterrey, Nuevo León. El costo más alto de esta prenda fue de $309.00 en Casa Marco localizada en Cuernavaca, Morelos. De esta manera, la institución calculó el costo total del uniforme escolar para las niñas entre un mínimo de $317.10 pesos y un máximo de $759.00 pesos; mientras que para los niños el gasto va de $351.20 pesos a los $778.90 pesos.

En el caso del uniforme para secundaria, el conjunto de chazarilla, falda y suéter para niñas tiene un costo mínimo de $488.90 pesos, un máximo de $774.00 y un precio promedio de $656.00 pesos.

Para niños, el uniforme integrado por chazarilla, pantalón y suéter tiene un precio mínimo de $498.00 pesos, un máximo de $864.00 y un promedio de $701.84 pesos, las tres piezas.

El monitoreo incluyó la bata blanca para laboratorio, cuyo precio mínimo se ubicó en $195.30 pesos, un máximo de $329.90 y un precio promedio de $226.0 pesos.

La información detallada por entidad está disponible para su consulta en la página oficial del Quién es Quién en los precios.