SwissCham México recomienda a empresas anticiparse a la Ley General de Economía Circular

Ley General de Economía Circular

Especialistas y directivos de compañías afiliadas a la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) precisaron que, adelantarse a la implementación de la Ley General de Economía Circular puede representar ahorros, reducir riesgos de incumplimiento y generar ventajas competitivas para las empresas.

Durante una reunión del Comité Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ESG) de SwissCham México, los participantes analizaron los alcances y obligaciones de la legislación, que ya entró en vigor pero cuya aplicación operativa aún requiere la emisión del reglamento y otros instrumentos.

El consejero de SwissCham México y director de Consultoría para Latinoamérica y el Caribe de South Pole, Miguel Chavarría, subrayó que cumplir de manera anticipada con las disposiciones puedefortalecer la propuesta de valor de las empresas ante inversionistas, reguladores y socios estratégicos.

Chavarría apuntóque adoptar medidas de economía circular permitiría mitigar riesgos, impulsar la innovación y generar oportunidades de mercado. Entre los posibles beneficios para las empresas que se anticipen a la regulación mencionó estímulos fiscales, beneficios financieros y de mercado, así como la posibilidad de obtener el Distintivo Nacional de Economía Circular mediante una auditoría ambiental voluntaria.

Este distintivo identifica productos que cumplen con los principios y criterios de economía circular y, de acuerdo con el organismo, otorgaría preferencia en compras y contrataciones gubernamentales, con lo que se impulsaría el mercado público circular.

En materia operativa, especialistas de South Pole señalaron que la adopción de modelos de negocio basados en criterios de circularidad puede mejorar la eficiencia mediante la reutilización de materiales, el rediseño de productos y el reciclaje, además de contribuir a reducir residuos y costos de operación.

Ante las dudas de empresas sobre las obligaciones que deberán cumplir, David Castillo, consultor gerente de South Pole México, explicó que todavía faltan definiciones para aterrizar la legislación en la práctica, debido a que el reglamento se encuentra en proceso de desarrollo.

“En este momento las empresas pueden empezar a prepararse, pero la implementación será gradual, lo más importante es comenzar con un diagnóstico”, señaló.

Castillo explicó que la nueva legislación se articulará con otras leyes ambientales vigentes y que las obligaciones no serán iguales para todas las empresas, pues dependerán de factores como el sector, las categorías de productos y las capacidades de cada compañía.

Por ello, el especialista consideró que las empresas deben evitar asumir que tendrán que cumplir con las mismas disposiciones y recomendó iniciar con un diagnóstico que permita determinar las medidas necesarias para cada caso.

La economía circular busca modificar el modelo tradicional de producción y consumo, conocido como economía lineal, mediante el cual los recursos son extraídos, utilizados y posteriormente desechados. En contraste, el modelo circular pretende mantener los materiales y productos en uso durante el mayor tiempo posible, reducir la explotación de recursos naturales y disminuir la generación de residuos y la contaminación.