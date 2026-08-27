Empresas de Países Bajos y México buscarán alianzas para uso industrial y social del agua

Carlos Uribe Carlos Uribe, CEO de Country Manager, destacó la segunda edición de la misión comercial México-Países Bajos -a realizarse el próximo lunes 31-, y cuyo objetivo fundamental es impulsar la sustentabilidad y eficiencia hídrica en México

Con el objetivo de identificar oportunidades de inversión y comercial en materia hídrica entre México y Países Bajos, la próxima semana tendrá lugar un encuentro de negocios, en el marco de una estrategia para impulsar el desarrollo económico sustentable.

Para ello, la embajada de Países Bajos en México, en alianza con la agencia Country Managers, realizará -el próximo lunes 31-, un encuentro en la sede diplomática neerlandesa en nuestro país, en el que especialistas y representantes de compañías de las dos naciones analizarán el contexto hídrico en México y oportunidades de colaboración con Países Bajos, con el objetivo de alcanzar un uso razonable y sustentable del agua tanto para uso industriales como social.

Carlos Uribe, CEO de Country Manager, resaltó que esta será la segunda edición de esta misión comercial y cuyo objetivo fundamental es impulsar la sustentabilidad y eficiencia hídrica en México, mediante el ingreso y expansión de tecnologías y soluciones neerlandeses, como captación pluvial, infraestructura para evitar inundaciones urbanas y gestión de recurso”.

En este sentido, dentro de una iniciativa denominada Horizonte Azul, fueron seleccionadas 10 empresas de Países Bajos para esta misión comercial, entre las que figuran Dutch CleanTech, Solaq y Colubris, sin embargo, la delegación estará conformada por alrededor de 35 visitantes, entre directivos de empresas y representantes del gobierno neerlandés.

“Por la parte de México, añadió el directivo, está contemplada la participación de más de 50 empresarios y autoridades de estados como: Querétaro, Durango, Chihuahua y Aguascalientes”.

es importante mencionar que en el encuentro se tiene contemplada la participación de empresas mexicanas de giros como inmobiliario, detallista, turismo, hotelero, restaurantero, logística, servicios industriales, entre otros. Se espera figuren representantes de marcas como Grupo Gigante, La Comer, Grupo Frisa, Hoteles Hilton, Fibra Shops, One Log, por mencionar algunos.

en su oportunidad, Gildardo Gutiérrez Méndez, fundador de One Log, parque industrial localizado en Querétaro, externó su beneplácito en participar en este encuentro de negocios, con el objetivo de poder construir alianzas con empresas holandesas para adoptar tecnología avanzada en tratamiento, reciclaje y gestión de aguas pluviales y residuales, así como para sistemas de enfriamiento industrial.

El directivo, quien fungió como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, resaltó que este tipo de esfuerzos ayudarán a fortalecer las fuentes de inversión y comercial de México con regiones como Europa y Asia, con el objetivo de reducir la dependencia tan estrecha que existe con Estados Unidos, nación receptora de más del 85% de las exportaciones mexicanas.

Asimismo, destacó la importancia de poder evaluar las propias tesis de negocios y conocer nuevas tecnologías, es de suma importancia, “la vanguardia viene hoy por hoy de todo el mundo, hay que aprender a recibir todo el tema de innovación, tecnología e investigación”, comentó el también fundador de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos.

Es importante mencionar que México y Países Bajos mantienen una estrecha relación comercial y de negocios (con un intercambio comercial bilateral estimado en 4,000 millones de dólares anuales)

Con base en información de la Secretaría de Economía federal, nuestro país exporta al mercado neerlandés: teléfonos, aguacates, mangos, berries y autopartes, e importa del país europeo principalmente maquinaria, plantas ornamentales, alimentos procesados y productos químicos.

En materia de inversión, los capitales neerlandeses en territorio mexicano se concentran de manera importante en entidades como el Estado de México, Nuevo León y Coahuila, impulsando sectores industriales, tecnológicos y agro logísticos.