Sheinbaum instruye a Velasco insistir ante Rubio por muertes de mexicanos en EU en manos del ICE

A pedido expreso de la primera mandataria de México, el canciller Roberto Velasco insistirá ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el esclarecimiento de las muertes ciudadanos mexicanos ocurridas durante detenciones o en centros de custodia migratoria, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que encargó al titular de Relaciones Exteriores que abordara el tema con el funcionario estadunidense, encargado de la política exterior de ese país. Tras su visita a Washington D.C., el miércoles pasado, Velasco relató que él y Marco Rubio hablaron sobre el tema, el funcionario mexicano habría dejado clara la postura del Gobierno de México en relación con el trato a los connacionales al interior de Estados Unidos. La Cancillería adujo que se expuso al secretario de Estado la molestia y el desacuerdo con los eventos que han ocurrido en los centros de custodia migratoria, muchos de los cuales han derivado en la muerte de ciudadanos mexicanos; también recordó que existen al menos 20 denuncias presentadas al respecto ante las cortes de estadunidenses.

No obstante, la presidenta aseveró que continúa con el dedo en el renglón: “Le pedí que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos”, dijo.Un punto toral de la demanda, explicó Sheinbaum, es que el canciller exija el esclarecimiento de las muertes de mexicanos ocurridas en operativos del ICE y en manos de otros agentes policiales de EU. “Queremos el esclarecimiento de todas aquellas personas que fallecieron bajo estas circunstancias”, sostuvo.

La mandataria abordó el tema luego de que la representante de una organización que migrantes planteó, en conferencia, el caso de Silverio Villegas González, un mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Chicago en septiembre de 2025, así como el de otros connacionales fallecidos durante detenciones en Estados Unidos. También en respuesta, Sheinbaum subrayó que su administración ha acompañado a las familias para presentar denuncias, aparte de presentar denuncias directamente ante autoridades estadounidenses. El objetivo es que este tipo de muertes no vuelvan a ocurrir. “Lo que buscamos es la no repetición. Y también el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos”, dijo.

Finalmente, la presidenta aseguró que su gobierno continuará respaldando a los mexicanos que viven en Estados Unidos: “Como presidenta y como gobierno de México siempre vamos a apoyar a nuestros hermanos en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo”, sentenció.