Nacional

Pablo Gutiérrez coloca a Morena a la cabeza en Campeche, mientras Movimiento Ciudadano se perfila como su principal rival con Eliseo Fernández como posible abanderado.

ENCUESTA CRÓNICA Rumbo a 2027: Campeche perfila una contienda cerrada entre Morena y MC

Por Carlos Olivares Plata
Rumbo a 2027 · Gubernatura de Campeche — Encuesta Crónica
Encuesta Crónica · La Crónica de Hoy
Elecciones 2027

Gubernatura de Campeche · Rumbo a 2027

Disputan MC y Morena Campeche

Si hoy hubiera elecciones para gobernador, Morena y Movimiento Ciudadano concentran la intención de voto por partido — pero más de un tercio del electorado todavía no decide.

30%
Morena, primer lugar por partido
25%
Movimiento Ciudadano, segundo lugar
35%
Indefinido — el bloque más grande

Vista desde Calakmul, Campeche

01

Preferencia por partido

Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por cuál partido votaría usted?

02

Preferencia con nombres

¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Campeche?

03

Escenarios de careo

La misma pregunta, con distintas combinaciones de candidatos

Careo 1

Careo 2

Careo 3

04

Adentro de Morena

¿A quién escogería como candidato a gobernador de Morena?

05

Voto de castigo

¿Por cuál partido nunca votaría?

06

Agenda ciudadana

¿Cuál es el principal problema del estado de Campeche?

07

Evaluación de gobierno

Layda Sansores y la continuidad de Morena

¿Aprueba o desaprueba su forma de gobernar?

¿Prefiere que siga Morena o que gobierne otro partido?

08

Contexto nacional y social

Alito Moreno y los programas sociales

¿Su opinión de Alejandro Moreno "Alito" es positiva o negativa?

¿Usted o algún familiar cercano recibe algún programa social del gobierno federal?

Metodología: se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 14 al 22 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencial de elector en el estado de Campeche. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.
Encuesta Crónica · Rumbo a 2027 La Crónica de Hoy

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