ENCUESTA CRÓNICA Rumbo a 2027: Campeche perfila una contienda cerrada entre Morena y MC

Encuesta Crónica · La Crónica de Hoy
Elecciones 2027
Gubernatura de Campeche · Rumbo a 2027
Disputan MC y Morena Campeche
Si hoy hubiera elecciones para gobernador, Morena y Movimiento Ciudadano concentran la intención de voto por partido — pero más de un tercio del electorado todavía no decide.
30%
Morena, primer lugar por partido
25%
Movimiento Ciudadano, segundo lugar
35%
Indefinido — el bloque más grande
Vista desde Calakmul, Campeche
01
Preferencia por partido
Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por cuál partido votaría usted?
02
Preferencia con nombres
¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Campeche?
03
Escenarios de careo
La misma pregunta, con distintas combinaciones de candidatos
Careo 1
Careo 2
Careo 3
04
Adentro de Morena
¿A quién escogería como candidato a gobernador de Morena?
05
Voto de castigo
¿Por cuál partido nunca votaría?
06
Agenda ciudadana
¿Cuál es el principal problema del estado de Campeche?
07
Evaluación de gobierno
Layda Sansores y la continuidad de Morena
¿Aprueba o desaprueba su forma de gobernar?
¿Prefiere que siga Morena o que gobierne otro partido?
08
Contexto nacional y social
Alito Moreno y los programas sociales
¿Su opinión de Alejandro Moreno "Alito" es positiva o negativa?
¿Usted o algún familiar cercano recibe algún programa social del gobierno federal?