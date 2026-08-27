ENCUESTA CRÓNICA Rumbo a 2027: Campeche perfila una contienda cerrada entre Morena y MC

Encuesta Crónica · Rumbo a 2027 La Crónica de Hoy

se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 14 al 22 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencial de elector en el estado de Campeche. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.