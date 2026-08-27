Donador de órganos fue despedido entre música norteña y aplausos

Despedida a donador multiorgánico Donador multiorgánico es despedido por su hijo con música norteña y aplausos. Pese a tan dolorosa pérdida, la familia accedió a la donación de órganos y tejidos, en beneficio de otras personas

Con música norteña y aplausos, fue despedido un donador de órganos, en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que la familia de un hombre de 46 años accedió a la hacer ese regalo de vida a otras personas.

en el nosocomio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se mantiene como hospital líder en procuración de órganos, realizaron con éxito el procedimiento para conservar riñones y córneas.

La familia accedió al procedimiento, luego de que su familiar presentó muerte cerebral a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Como es costumbre, el personal médico y de enfermería de los hospitales, suelen hacer una valla humana, para agradecer al donador el gesto y reconocer el regalo de vida que hacen a otras personas que necesitan de órganos y/o tejidos para salvar la vida o mejorar la calidad de la misma.

El equipo multidisciplinario de dicha unidad hospitalaria realizó la procuración de riñones y córneas, con la participación de especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila.

Los riñones fueron procurados para su traslado y posterior asignación a pacientes que requieren un trasplante, mientras que las córneas se encuentran en proceso de asignación a receptores compatibles.

Como parte del homenaje previo a la procuración, familiares, amistades y personal del hospital acompañaron al donador en una emotiva despedida, marcada por aplausos y música norteña interpretada por su propio hijo, músico y cantante, quien con su voz rindió el último adiós a su padre y honró así su legado de solidaridad.

El HGR No. 66 se mantiene como el hospital líder en materia de procuración de órganos y tejidos en Ciudad Juárez, resultado del trabajo coordinado de sus equipos médicos, de Enfermería, Trabajo Social y demás personal involucrado en el proceso de donación, así como del compromiso de las familias que, aun en momentos de profundo dolor, toman la decisión de dar vida a través de la donación.

El director del hospital, doctor Sebastián Hernández Hoyos, recordó que cada procuración representa una oportunidad para transformar una pérdida en esperanza, y reconoció especialmente la fortaleza y generosidad de la familia del donador.

“Como institución nos corresponde acompañar y respetar a las familias en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hoy reconocemos a esta familia por convertir su dolor en esperanza y permitir que una parte de su ser querido continúe viviendo en otras personas. Este acto de amor demuestra que la donación puede trascender y cambiar historias de vida”, señaló.

El IMSS reconoce y agradece profundamente a la familia del donador por su generosidad y solidaridad, y refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la cultura de la donación de órganos y tejidos en beneficio de las personas que se encuentran en espera de un trasplante.

Es importante recordar que para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes, o visitar la página del IMSS, donde podrán registrarse como donadores voluntarios.