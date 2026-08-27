EduSex–ISSSTE acerca servicios de salud sexual y reproductiva a 99 municipios del país

Jornadas EduSex ISSSTE 2026

La información y los servicios de salud sexual y reproductiva llegarán durante esta semana a distintos puntos del país mediante las Jornadas Interinstitucionales EduSex–ISSSTE, una estrategia coordinada entre la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las actividades se desarrollan del 24 al 28 de agosto en 99 municipios de las 32 entidades federativas, con el propósito de acercar a la población educación integral en sexualidad, información científica, orientación, consejería y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Educación y servicios

Las jornadas se realizan en comunidades, escuelas, centros de trabajo y unidades de salud, bajo un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Teresa Ramos Arreola, directora general del CNEGSSR, destacó que la colaboración entre ambas instituciones permite sumar capacidades para acercar las acciones de salud sexual y reproductiva a la población, además de dar continuidad a la atención de las personas después de cada jornada.

En esta coordinación, el CNEGSSR aporta presencia territorial, educación y consejería, mientras que el ISSSTE participa mediante sus Subdelegaciones Médicas y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, con personal de salud capacitado y sensibilizado.

A ello se suma la disponibilidad de una amplia variedad de métodos anticonceptivos y la capacidad clínica para brindar atención y, cuando sea necesario, dar seguimiento a las personas usuarias.

Orientación, prevención y métodos anticonceptivos

Las actividades de EduSex–ISSSTE están abiertas a todo público e incluyen información y orientación sobre salud sexual y reproductiva. También se ofrece de manera gratuita una serie de servicios y acciones preventivas.

Entre ellos se encuentran métodos anticonceptivos, vacunas y pruebas duales para la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, además de ácido fólico y otras acciones de prevención.

La estrategia busca contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía reproductiva, entendida como la posibilidad de que cada persona decida libremente si desea tener hijas o hijos, cuándo hacerlo y cuántos tener.

Este ejercicio debe realizarse sin presiones, violencia, discriminación ni obstáculos para acceder a los servicios de salud.

Con estas jornadas, el CNEGSSR y el ISSSTE buscan acercar información confiable, orientación y servicios oportunos para que las personas puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su cuerpo, su sexualidad y su proyecto de vida.