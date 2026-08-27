“Una broma”, separación de Inzunza de Morena en Senado: Alito; “pactaron con el narco”

Alejandro Moreno al arrancar la plenaria de senadores y diputados del PRI

La dirigencia nacional del PRI calificó como “una broma” la separación de Enrique Inzunza de la bancada de Morena en el Senado y acusó que el régimen “le quiere ver la cara al pueblo de México”, pues la realidad es que son incapaces de actuar penalmente contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el ahora “senador independiente” contra quienes hay imputaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en específico el Cartel de Sinaloa.

“Es una farsa, eso es querer deslindarse de algo que representa la cara de Morena, y la cara de Morena es los pactos inconfesables que hicieron con los cárteles del crimen organizado”, sostuvo el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno

Entonces –agregó--no pueden pretender otra vez quererle ver la cara al pueblo de México. Mienten, roban, son incapaces de dar resultados.

“Ellos pactaron con los cárteles del crimen organizado, ganaron las elecciones de la mano de los cárteles del crimen organizado y ahora con esta caradura de cinismo, bola de corruptos y mafiosos, quieren deslindarse”, fustigó

Al inaugurar la reunión plenaria de senadores y diputados priistas en la sede nacional del tricolor Moreno, Cárdenas negó tener miedo que el régimen lo desafuere o lo encarcele y exigió que primero actúen contra los narcopolíticos de Morena señalados en diversas carpetas de investigación en México y Estados Unidos.

En es sentido exigió investigar y en su caso retirar el fuero a Inzunza para que enfrente las acusaciones correspondientes.

Insistió en que las autoridades mexicanas deben actuar y, si existen solicitudes de extradición, atenderlas conforme a derecho.

Arremetió directamente contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, Rocha Moya e Inzunza entre otros e ironizó que las próximas reuniones para negociar el T-MEC serán por Zoom, ante el retiro de visas de Estados Unidos a miembros del gobierno y del oficialismo.

En ese contexto, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum tomar distancia de lo que calificó como “lastres” y presuntos pactos heredados del gobierno anterior con grupos del crimen organizado.

“Será muy fácil la decisión: o está del lado de ellos o está del lado de la gente”, sostuvo.

El dirigente tricolor también acusó al gobierno de Morena de impulsar un mecanismo de control sobre los medios de comunicación con los llamados Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias y advirtió que su partido emprenderá una ofensiva nacional para denunciar lo que calificó como un intento de censura y de “cerco informativo” contra quienes mantienen una postura crítica.

“Es un mecanismo de control y no sólo de censurar, luego impulsar la autocensura”, afirmó.

Advirtió que el riesgo, desde su perspectiva, consiste en que el amedrentamiento, las sanciones y la posibilidad de persecución provoquen que los medios dejen de abordar determinados temas por temor a consecuencias.

Moreno afirmó además que el PRI ha llevado sus denuncias ante organismos internacionales y recordó que recientemente acudió ante instancias como la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.