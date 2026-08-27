Lemus anuncia respaldo federal para obras hidráulicas y de conectividad en Jalisco

Tras sostener una reunión privada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el Gobierno federal respaldará distintos proyectos de infraestructura para el estado, principalmente en materia hidráulica y de conectividad.

Lemus explicó que durante el encuentro expuso a la presidenta las necesidades de Jalisco y que Sheinbaum mostró disposición para apoyar obras consideradas prioritarias para el Área Metropolitana de Guadalajara.

“La presidenta fue muy receptiva, fue apuntando cada una de las solicitudes, llegamos a acuerdos muy importantes ya y sobre todo me manifestó el apoyo completo de parte del gobierno federal para los temas de infraestructura hidráulica que tienen que ver con el área metropolitana de Guadalajara”.

Acueducto Chapala-Guadalajara, sin deuda ni aumento al agua

Uno de los principales acuerdos será avanzar en el proyecto del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. El mandatario señaló que el proyecto ejecutivo ya está terminado y que se encuentra en revisión el esquema financiero que permitiría realizar la obra sin recurrir a deuda pública.

Lemus fue enfático al señalar que el proyecto no implicará privatizar el servicio ni aumentar las tarifas del agua.

“No deuda, no privatización, no aumento a los precios”.

El gobernador explicó que el esquema planteado es una asociación público-privada bajo el modelo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), mecanismo que, aseguró, se utiliza en otros grandes proyectos de infraestructura.

El acueducto tendría una inversión estimada de 10 mil millones de pesos y, una vez obtenidas las validaciones técnica y financiera y aprobado el modelo por el Congreso de Jalisco, la construcción podría comenzar aproximadamente dos meses después. La estimación para concluirlo es de entre dos años y medio o tres años.

Obras en Zapotillo y modernización de la PP1

Otro de los acuerdos contempla obras complementarias para que el sistema de El Zapotillo pueda operar a su máxima capacidad. De acuerdo con Lemus, el Gobierno federal asumiría trabajos relacionados con un acueducto y obras de ingeniería eléctrica, con una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos.

En paralelo, el Gobierno de Jalisco se hará cargo de la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), en Miravalle, proyecto que contempla una inversión de 7 mil 500 millones de pesos, dividida en tres etapas de 2 mil 500 millones.

El gobernador indicó que la primera etapa ya está en proceso y se prevé concluirla a finales de marzo de 2027. Los primeros cambios en la calidad del agua, dijo, podrían comenzar a percibirse paulatinamente desde octubre.

Lemus añadió que el nuevo acueducto permitirá reducir las pérdidas de agua del sistema actual, que registra alrededor de 34 por ciento de fugas, además de generar un ahorro cercano a 500 millones de pesos en energía eléctrica.

Ampliación de carretera a Chapala

En materia de conectividad, el gobernador anunció que se prepara la segunda etapa de ampliación de la carretera a Chapala, con una inversión conjunta de 4 mil 500 millones de pesos: 3 mil millones aportados por Jalisco y mil 500 millones por la Federación.

La obra contempla ampliar a 12 carriles el tramo entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y los límites de El Salto con Ixtlahuacán de los Membrillos, además de incorporar banquetas, ciclovías y arbolado.

También se contempla extender la Línea 5 del sistema de electromovilidad hasta esa zona.

Jalisco apuesta por los semiconductores

Lemus también destacó ante la presidenta Sheinbaum los avances en la construcción del primer centro nacional de diseño de semiconductores, proyecto que se desarrolla en Jalisco mediante una coinversión estatal y federal.

El gobernador señaló que el estado concentra alrededor del 70 por ciento del mercado nacional de semiconductores y que el objetivo es formar talento especializado que pueda desarrollar tecnología y generar nuevas patentes.

En este sentido, recordó que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en registro de patentes y planteó aprovechar el potencial de las empresas locales para integrarlas a las cadenas de suministro de la industria electrónica.

Según explicó, existe una oportunidad estimada en 580 millones de dólares en productos que actualmente son importados para abastecer a esta industria. La meta, dijo, es que una parte de ese mercado pueda ser cubierta por empresas instaladas en Jalisco.

“Profesionalizar, tecnificar y certificar a esas pequeñas empresas para hacer esa cadena de suministro y que esos 580 millones de dólares que hoy están en la mesa y que los están aprovechando otros países se queden aquí”.

Lemus adelantó que el centro de diseño de semiconductores podría inaugurarse en aproximadamente mes y medio o dos meses, y señaló que invitó a la presidenta a participar en su apertura.