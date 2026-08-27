Informe de CEPAL llama a la América Latina y el Caribe a fortalecer su capacidad de acción geopolítica

La Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó en México el informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, documento que plantea estrategias para que la región aproveche las transformaciones del orden mundial y fortalezca su capacidad de acción internacional.

El informe fue elaborado durante más de un año por 13 comisionados de 12 países, entre ellos el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí. La Comisión estuvo copresidida por los expresidentes de Chile y Colombia, Michelle Bachelet e Iván Duque, respectivamente.

El lanzamiento en México se realizó en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en un acto encabezado por Lomelí y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Durante su intervención, Salazar-Xirinachs explicó que la Comisión surgió ante las profundas transformaciones que ha experimentado el escenario internacional, particularmente las aceleradas durante los últimos meses. Señaló que la CEPAL buscó generar una visión prospectiva que permita comprender los cambios globales y ofrecer herramientas a los países de la región para enfrentar el nuevo contexto.

“Desde finales de 2024 convoqué a reconocidas figuras internacionales para conformar una Comisión independiente de alto nivel que nos ayudara a caracterizar el nuevo contexto geopolítico y brindara recomendaciones prácticas para abordarlo”, afirmó.

Diversificar alianzas y fortalecer la capacidad geopolítica

El rector de la UNAM destacó que la Comisión identificó tres ámbitos estratégicos para la acción exterior: seguridad, economía y valores.

Lomelí sostuvo que la región debe ampliar sus opciones internacionales, evitar alineamientos rígidos, diversificar alianzas y fortalecer sus capacidades de análisis y acción geopolítica.

“Los países de la región necesitan desarrollar el músculo geoestratégico, pero ese músculo requiere también cerebro: inteligencia geopolítica y capacidad de desplegarla”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a las universidades públicas a participar activamente en el análisis de los desafíos internacionales y a contribuir con una perspectiva de largo plazo. El rector planteó la necesidad de estimular este debate desde la academia durante los próximos meses y años.

A su vez, la expresidenta Michelle Bachelet subrayó que el trabajo de la Comisión buscó ir más allá del diagnóstico de las crisis internacionales para concentrarse en las oportunidades que ofrece el nuevo escenario.

“El mundo cambió y los países de América Latina y el Caribe tienen muchos activos que el mundo necesita”, afirmó.

Entre esos activos mencionó los recursos naturales de la región, sus capacidades productivas, humanas y financieras, el tamaño de su mercado, su condición de espacio libre de armas nucleares y de guerras entre Estados, así como diversos elementos de poder blando.

Sin embargo, el informe advierte que estos recursos no se traducirán automáticamente en beneficios para el desarrollo. Para aprovecharlos, plantea la necesidad de contar con estrategias claras, instituciones sólidas, una gobernanza efectiva y políticas exteriores capaces de diversificar alianzas.

México, entre los países con mayores oportunidades

El documento dedica especial atención a México, cuya posición geográfica, integración con América del Norte, base manufacturera, talento humano y potencial tecnológico lo colocan en una posición favorable frente a la reconfiguración de la economía mundial.

Algunos ejes de acción mencionados en el informe con aplicación al caso mexicano, incluyen:

Nearshoring y cadenas de valor. El informe describe una transformación global en la que la eficiencia económica cedió terreno frente a la seguridad, con fábricas y cadenas de suministro reubicadas hacia países cercanos o aliados. Esa tendencia coloca a México, por su cercanía con Estados Unidos, entre los países mejor posicionados de la región para capitalizarla.

Comercio intrarregional y diversificación. Pese a un mercado potencial de 660 millones de personas, el comercio entre países de América Latina y el Caribe representa solo 14 por ciento de sus exportaciones totales, según el informe, que recomienda diversificar mercados de exportación ante la alta dependencia de algunos países del mercado estadounidense.

Minerales críticos. La región de América Latina y el Caribe concentra 46 por ciento de las reservas mundiales de litio y 35 por ciento de las de cobre, de acuerdo con el documento. La CEPAL llamó a fortalecer marcos institucionales para pasar de la extracción a la industrialización de esos recursos, algo con potencial directo para México por sus yacimientos de litio en Sonora, por ejemplo.

Tecnologías de frontera. El informe reconoce que México es uno de los países con mejores condiciones para convertirse en un centro emergente de tecnologías de frontera, aunque el documento subraya que ese potencial no se materializará automáticamente y requiere políticas de desarrollo productivo, innovación e instituciones más sólidas.

Reconfiguración del poder blando. El poder blando está adquiriendo mayor peso dentro de la presencia internacional de los Estados. En un contexto de rivalidad geopolítica y fragmentación del sistema internacional, la reputación, la legitimidad, la capacidad diplomática, la cultura y la credibilidad institucional se vuelven recursos estratégicos y México posee una reserva importante de poder blando basada en su cultura, diplomacia, talento humano, posición geográfica y capacidad de articulación entre regiones.

“Una gran oportunidad” para México

El analista especializado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, Brian Winter, consideró que el nuevo escenario representa una oportunidad significativa para México y para el hemisferio.

Afirmó que el objetivo de la Comisión fue contribuir, desde una perspectiva plural, a identificar caminos para que América Latina y el Caribe deje de ser un actor pasivo y aproveche las posibilidades que ofrece la nueva coyuntura internacional.

El informe propone, en términos generales, que la región adopte un enfoque pragmático y funcional de la cooperación, con acuerdos mínimos en áreas concretas. Frente a las grandes rivalidades internacionales, recomienda ampliar los espacios de acción, evitar alineamientos rígidos y diversificar las alianzas.

En la ronda de comentarios participaron Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ana Covarrubias, presidenta de El Colegio de México; Gerardo Esquivel, economista de El Colegio de México y la UNAM; Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM, y Beatriz Paredes, diplomática y presidenta del Consejo Técnico de la Confederación Nacional Campesina.

Finalmente, Salazar-Xirinachs informó que durante los próximos meses la CEPAL organizará diálogos políticos y actividades de difusión para ampliar la discusión en los países de la región y contribuir a la construcción de estrategias frente a los desafíos de la nueva era geopolítica.