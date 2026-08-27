Fiscalía de Sonora brindará protección a esposa de Farías Laguna tras acusaciones de persecución

Mónica Gámez

La esposa del ex contralmirante, Fernando Farías Laguna, vinculado a proceso por acusaciones de huachicol fiscal, denunció haber sido víctima de persecución mientras circulaba por la carretera de Nogales.

De acuerdo al testimonio brindado por medio de un vídeo en redes sociales, Mónica Gámez explicó que durante su trayecto a la casa de sus padres, se percató de que una camioneta tipo van, color blanca, estaba siguiéndola.

Por ello, solicitó medidas de protección al gobernador de la entidad, Alfoso Durazo.

Tras la difusión del vídeo, y de que la víctima interpusiera una denuncia formal, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que se determinó otorgarle medidas de protección conformes a los protocolos y disposiciones legales aplicables.