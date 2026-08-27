Sheinbaum dice que candidatura de Cabeza de Vaca a la presidencia “está muy dificíl” por orden de aprehensión

Claudia Sheinbaum

Tras los posicionamientos del ex gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca en los que destapa sus intenciones de lanzarse como candidato presidencial en 2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó sus posibilidades ya que cuenta con una orden de aprehensión.

“Está muy difícil ser candidato o candidata y lanzar tu candidatura desde otro país ¿no? Ya nada más eso, imagínense”, expresó la mandataria.

Sin embargo, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, aclaró que dicha condición no impide el registro de una persona como candidato a un puesto de elección popular, incluso si están siendo procesadas, ya que este fue un debate en la Corte.

Según expusó, que este criterio no impide el registro de una persona ya que “con eso (se podría) quitar a alguien de la contienda”; señaló que en el caso particular del ex gobernador, le corresponde al Tribunal Electoral determinar si una persona que tiene un orden de aprehensión puede postularse algún cargo de elección popular.