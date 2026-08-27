Única Voluntaria Diamante del IMSS a nivel nacional, cumple 42 años de enseñar con amor y por amor

Luchita, voluntaria Diamante del IMSS a nivel nacional A sus 82 años, María de la Luz Carmona Aguirre,conocida cariñosamente como "Luchita", es integrante del Voluntariado del IMSS desde hace 42 años, es la única voluntaria Diamante del instituto a nivel nacional (Adrián Contreras)

“Nací en el Seguro Social y me voy a morir aquí, haciendo lo que tanto me gusta: enseñar y ayudar”, señala María de la Luz Carmona Aguirre, quien a sus 82 orgullosos años, confiesa: su mayor afán en la vida siempre ha sido ayudar a las personas, enseñar y compartir las cosas bellas de la vida.

“Luchita”, como le llaman cariñosamente quienes la conocen, confiesa: “he estado en la cárcel en el Reclusorio Norte, en Santa Martha e incluso en el Tribunal de Menores”, para compartir su conocimiento y colaborar a que todos sus alumnos tuvieran una nueva oportunidad en la vida, dándoles clases de pintura en tela.

Todos los alumnos que tuve en el reclusorio se portaron muy bien conmigo, señala, incluso a algunos los encontró en la calle “uno puso una cafetería, otro se dedicó a poner tatuajes, y eso me llena de una enorme satisfacción, que me recuerden con tanto cariño y que hayan logrado salir adelante”.

Lista para festejar el Dia del Adulto Mayor

Con motivo de la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores también conocido como el Día del Abuelo, Luchita ya se alista para festejar en grande el próximo 28 de agosto, y en esta ocasión bailará rock and roll, y ya está preparando su vestuario “con crinolinas y toda la cosa”.

Voluntaria Diamante del IMSS En 1984 María de la Luz Carmona, comenzó como Voluntaria del IMSS, hoy, 42 años después y enorme satisfacciones continúa su labor (Adrián Contreras)

Voluntaria Diamante, 42 años de labor

Es la única voluntaria “Diamante”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), labor que inició hace 42 años y desde entonces no ha dejado el voluntariado en donde ha dado clases de Tai Chi o pintura en tela, entre muchas otras actividades.

A poco más de cuatro décadas de distancia, Luchita puede presumir que cuando ella comenzó su importante labor apenas eran unas cuantas voluntarias, hoy suman más de 2,000 a nivel nacional y ya se cuenta con la participación de algunos hombres.

Protesis mamarias artesanales En la actualidad, María de la Luz Carmona, encabeza un taller para hacer prótesis mamarias artesanales, hechas con semilla de linaza (Adrián Contreras)

Prótesis mamarias artesanales

“En 1984 ingresé al voluntariado del IMSS en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, luego me enviaron a (Ciudad) Nezahualcóyotl en donde se abrió el centro de Seguridad Social y fui directora 16 años, y luego en Troncoso otros 16 años. Se impartían 29 diferentes actividades”, y a la vuelta de los años Luchita se da cuenta que de a poco, sus compañeras se han ido una a una, y con cierta nostalgia admite “ya se han adelantado ya se han ido todas, ya nada más quedo yo”.

Hoy, María de la Luz Carmona encabeza un taller de prótesis mamarias artesanales, para mujeres que han enfrentado la dura batalla del cáncer de mama y han sido sometidas a mastectomías.

Cada una de las prótesis se hacen a mano, con semillas linaza, la cual se limpia cuidadosamente, una vez que se rellena –con el gramaje exacto para cada talla-, el saquito se cose a mano, listo para entregarlo.

En todos estos años, Luchita pudo difundir su importante labor con diferentes presidentas del voluntariado en sexenios anteriores presume “iban a mi centro que era muy conocido porque era de promotoras voluntarias. Yo tenía tres grupos de belleza. La señora García Sáenz daba clases de danza los lunes yo entré con ella cuando estaba de directora”.

Testigo viviente de la historia del país

Testigo viviente de las transiciones sociales, económicas, culturales y políticas que ha vivido nuestro país, lo mismo trabajó en las administraciones del PRI, del PAN y muestra fotografías con ex presidentes de México, con artistas como “Chabelo”, y varias presidentas del voluntariado del IMSS, cercana a todas ellas, los nombres guardados en su memoria fluyen uno a uno sin equivocarse, como si hubiera sido ayer.

Esta incansable mujer, con 42 años de voluntaria, ahora en la administración del Partido Morena, comparte con una risita melodiosa su afecto por la presidenta honoraria del Voluntariado del IMSS, la doctora Alejandra Aburto de Robledo, a quien ya le dijo: “cuando tú te vayas por una puerta, yo me voy por la otra´”, al tiempo que confiesa, que siente que su valiosa labor está por concluir.

voluntariadio IMSS Luchita, mujer incansable, cuenta que siempre anduvo en constante actividad, en el voluntariadio del IMSS (Adrián Contreras)

Soy parte de la historia del IMSS

“A la vuelta de tantos años siento mucha facilidad, el IMSS son mi familia por qué todos mis hermanos están regados, algunos en Estados Unidos... mi madre, mi padre y mi marido ya se fueron, entonces ellos son mi familia y yo sigo aquí mientras pueda.

“Yo soy parte de la historia del instituto, porque el IMSS se fundó en 1943 y yo nací en 1944, entonces, mi mamá me decía que cuando yo nací había fiesta y mariachis en el hospital, creo que por eso soy pachanguera, porque la fiesta había, era porque se inauguraba la clínica 1 en donde yo nací”.

No sabe estar sin hacer nada

El único día que descansa son los lunes y viernes, porque acude al voluntariado martes y jueves, y los miércoles acude a la alcaldía Cuauhtémoc, cuando esta en casa, como Luchita no sabe sin estar nada, aprovecha para hacer manualidades con material reciclado, porque si algo aprendió, es que todos los materiales sirven para hacer cosas bellas. Los fines de semana aprovecha para estar con su hija y volver a sus actividades el lunes.

Le gusta ver los noticiarios, para estar al día. Amante de los boleros, no se pierde su programa favorito, y adelanta que ya se alista para el próximo 28 de agosto, y un evento que se realizará con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores también conocido como el Día del Abuelo.

“Este año me toca bailar rock and roll ya estoy haciendo mi vestido de crinolinas”, dice ilusionada la voluntaria Diamante del IMSS, quien continuará con su labor, hasta donde las fuerzas le alcancen.