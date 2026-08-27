Vinculan a proceso a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

Detenido Fernando Farías Laguna. (FGR)

Un juez vinculó a proceso a Fernando Farías Laguna, contralmirante líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), le formuló la imputación por su probable intervención en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

Con estos argumentos, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México.

Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina y trasladado a México el 20 de agosto. Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido en 2025; ambos parientes encabezarían esta red de corrupción de combustible.

Para la movilización de Fernando Farías Laguna, personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), viajó a Argentina para trasladar a México al detenido, con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

En septiembre del 2025, las autoridades destaparon el entramado llamado “huachicol fiscal”, operaciones ilícitas dirigidas por directivos de empresas y algunos servidores públicos relacionados con la venta ilegal de combustible.

El esquema de operación de esa organización delictiva en la que Fernando Farías Laguna participó se basó en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada, donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos.

Con la participación de servidores públicos deshonestos, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo, a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien, de lavar el dinero obtenido ilícitamente.

Así, se obtuvo evidencia de revisiones y pedimentos manipulados, así como de agentes aduanales corruptos que facilitaron la descarga del hidrocarburo, las revisiones simuladas, así como la adulteración en volúmenes y muestras de producto.