Gabinete de Seguridad asegura hidrocarburo y 135 animales exóticos al narco, en Tamaulipas

Tigres de bengala, entre las especies decomisadas a grupos criminales en Tamaulipas (Especial)

Golpe al narco en Tamaulipas — Derivado de operativos de inteligencia y despliegues de fuerzas del orden en el marco del combate a cárteles que operan en Tamaulipas, Fuerzas federales que integran el Gabinete de Seguridad aseguraron 135 animales exóticos, como tigres de bengala, jaguares, leones y monos araña, entre otros, así como 68,000 litros de diésel.

El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que los operativos contra células de Los Rojos y el Cártel del Golfo se llevaron a cabo en cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

Las autoridades registraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, además de detener a una persona.

ANIMALES

Durante los cateos las fuerzas de orden localizaron 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre -híbrido entre un león y una tigresa-, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, además de bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

Bisontes también fueron decomisados en los cinco inmuebles cateadoos a grupos criminales (Especial)

Las autoridades reportaron que al menos 35 ejemplares pertenecen a especies en alguna categoría de riesgo conforme a la normativa ambiental mexicana.

Entre éstas figuran monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción, así como borregos cimarrones, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

Asimismo, fueron encontradas especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como los tigres de Bengala, un mandril, un lémur, los leones africanos y las tortugas sulcata.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un… pic.twitter.com/q56OCsRifU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

Los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y determinará las condiciones para su resguardo y manejo.

COMBUSTIBLE

En la misma línea, el Gabinete de Seguridad reportó que en los otros inmuebles, las autoridades incautaron 68,000 litros de diésel, además de varios vehículos.

En estos sitios fueron aseguradas también bombas de presión, tanques reactores y de almacenamiento, una motobomba, mangueras y otros contenedores presuntamente utilizados para almacenar y manejar hidrocarburos de procedencia ilícita.

La única persona detenida que se encontraba en el lugar y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras que los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

La Crónica de Hoy 2026