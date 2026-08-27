México y EU “convierten prioridades compartidas en acciones concretas”: Ron Johnson

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en el cierre de su gira de trabajo con funcionarios de EU, en Washigton (Especial)

Acciones conjuntas México-EU — El encuentro entre el secretario de Estados de EU, Marco Rubio con el canciller de México Roberto Velasco “refleja” el compromiso (de ambas naciones) de trabajar juntos para detener la migración irregular, combatir el tráfico de fentanilo y “debilitar a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas”, subrayó este jueves Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el diplomático estadounidense resaltó que tras el encuentro de Rubio y Velasco en Washington se confirmó que ambos países están “convirtiendo las prioridades compartidas en acciones concretas”.

Ronald Jhonson reitero en el trabajo con “coordinación estrecha y acciones decisivas” de ambas naciones, lo que mantendrá que sigan los resultados que las hagan “más seguras” y “más prósperas” bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nuestros países están convirtiendo las prioridades compartidas en acciones concretas. La reunión de @SecRubio con el secretario @r_velascoa refleja nuestro compromiso de trabajar juntos para detener la migración ilegal, combatir el tráfico de fentanilo y debilitar a los cárteles… https://t.co/zw0Lp5yria — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 27, 2026

El miércoles el secretario de Relaciones Exteriores además de su encuentro con Marco Rubio se entrevistó el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de EU, Troy Edgar, a quien pidió atender los casos de migrantes mexicanos que han muerto bajo custodia del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) o en operativos registrados en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

La cancillería reportó a través de un comunicado que en este contexto, el Gobierno Federal ha presentado 20 denuncias, de las que ocho fueron presentadas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito.

En lo que fue el cierre de su jornada de actividades en Washington, el secretario de Exteriores Roberto Velasco sostuvo un encuentro con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, con quien abordó oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, cadenas de suministros y semiconductores.

La Crónica de Hoy 2026