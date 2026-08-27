Pide Morena cuidar coalición con PT y PVEM rumbo a elecciones 2027; llama a no confiarse

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Rumbo a las elecciones de 2027, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a mantener la unidad y cohesión del movimiento, así como fortalecer la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) ante un escenario electoral que, advirtió, será más competido que el de 2024.

Durante la conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, Monreal señaló que Morena debe prepararse para enfrentar a una oposición más fuerte y evitar confiarse por los resultados obtenidos en la pasada elección presidencial.

“Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarnos a una oposición más fuerte. No será la elección del 2024, en donde la encabezaba la presidenta Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, y era muy fuerte su candidatura”, indicó.

Asegura que no habrá ventaja

El diputado consideró que para el 2027 Morena no contará con la misma ventaja que tuvo en el 2024, por lo que pidió que en los procesos internos se elija a los mejores perfiles para competir en las entidades.

“Hoy no tendremos esa ventaja ni esa virtud, por eso no hay que confiarnos y por eso los procesos internos nuestros deben tener a los mejores, a las mejores exponentes en los estados”, aseveró.

Monreal insistió en cuidar la coalición con el PT y el PVEM, con el objetivo de fortalecer al movimiento y obtener mejores resultados electorales.

Sobre las posibles alianzas entre los partidos de oposición, señaló que se trata de instrumentos electorales que pueden construirse de acuerdo con las circunstancias de cada entidad.

“Es normal que ellos quieran hacer coaliciones, es su deseo y están en libertad de acuerdo con la ley. Entonces, es una decisión de ellos, pero a nosotros nos debe ocupar el mantener la unidad y prepararnos a una elección difícil”.

El coordinador morenista insistió en que ninguna elección debe darse por ganada y consideró que los comicios del 2027 serán más competidos, por lo que llamó a no confiarse incluso si la oposición no concreta alianzas.

Por otra parte, Monreal rechazó que exista una división dentro de Morena o una confrontación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que éste se mantiene alejado de la vida pública.

Asimismo, aseguró que la bancada en la Cámara de Diputados se encuentra cohesionada y sin conflictos internos mientras se prepara para la agenda legislativa.

Para finalizar, afirmó que el partido continuará defendiendo sus principios y el proyecto de transformación iniciado en 2018, pese a las resistencias y obstáculos que “ha enfrentado el movimiento”.