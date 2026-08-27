Somos México se renombra a “Somos” tras orden del TEPJF

Partido Somos (X)

El partido de reciente creación “Somos México” cambió este jueves su nombre a “Somos” y ahora su emblema llevará de fondo la silueta del país, así lo explicó su presidente nacional Guadalupe Acosta Naranjo.

Tras hacer la entrega formal en el Instituto Nacional Electoral (INE) de las modificaciones de nombre, logo y color que le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la dirigencia de “Somos” se presentó en el ógano electoral, ya que los cambios tenían que aplicarse antes del 31 de agosto.

Este partido se quedó sin nombre cerca de 20 horas, ya que después del mediodía del miércoles, el tribunal electoral ratificó el acuerdo del INE de que modificara el nombre “Somos México”, así como sus colores rosa con blanco.

Acosta Naranjo precisó que al prever que el tribunal electoral confirmaría la decisión del INE, en el ajuste determinaron que se quedan como “Somos” sin la palabra México, pero con el contorno del país en referencia que son parte de él y que están en todo el territorio nacional.

Tras presentar el nuevo emblema, el nuevo dirigente nacional afirmó que están cumpliendo “estrictamente” con la resolución del INE y por eso conservaron la palabra Somos y agregaron de manera preponderante el blanco, aunque sus letras seguirán siendo rosas.

Al acusar que estas modificaciones se hicieron por instrucción desde la Presidencia de la República, manifestó que el gobierno federal lo hizo porque “son autoritarios y no respetan la pluralidad”.

“Pero no nos van a detener, somos un partido que va a luchar por las causas; las batallas de las mujeres, de las madres buscadoras; somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo; somos jóvenes, viejos, demócratas, luchadores y somos México, nosotros seguiremos siendo México, somos parte de este país”, enfatizó tras añadir que eso le incomode a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Concluyó que saben nadar contra corriente y batallar contra la adversidad, porque “somos digna oposición y seremos digna opción de un mejor país”.