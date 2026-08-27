Sheinbaum adelantó que se recuperaron 5 mdd por caso Weinberg y García Luna (Andrea Murcia Monsivais)

Al final de su conferencia mañanera de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se han recuperado 5 millones de dólares del caso Weinberg, en el que estuvo involucrado el ex secretario de seguridad Genaro García Luna.

La mandataria señaló que los detalles del proceso de investigación serán dados por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares.

“Mañana va a estar buena la conferencia mañanera, porque ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg, del caso García Luna, y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron”, informó Sheinbaum.

Caso Weinberg

De acuerdo a investigaciones de las instituciones mexicanas, se ha identificado al Gupo Weinberg como uno de los principales prestanombres a traves de los cuales, García Luna extraía recursos del erario mediante contratos de seguridad pública.

El pasado mes de mayo, un tribunal de Florida ordenó el pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano como reparación del daño.

Esta sentencia se suma al fallo judicial de 2025 contra Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, que dictó la restitución de 2 mil 488.8 millones de dólares al gobierno de México, lo que representaría tres veces el valor de los fondos públicos que el exsecretario de Seguridad Pública habría asignado ilegalmente a corporaciones de su propiedad o asociadas a su red personal mediante licitaciones corruptas.