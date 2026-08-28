Por estar “prófugo de la justicia” Cabeza de Vaca no podría lanzarse por la presidencia

Cabeza de Vaca

Respecto al caso particular de Francisco Javier Cabeza de Vaca y sus intenciones de lanzarse como candidato a la presidencia, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, señaló que no podría ser candidato por estar prófugo de la justicia.

Luego de presentar la condiciones en las que se podría generar la suspensión de los derechos político-electorales, el ex ministro explicó que la condición del ex gobernador de Tamaulipas, cumple con diversas condiciones que lo podrían inhabilitar para aspirar al cargo.

“Si esta persona tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato. Y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la presidencia de la República”, explicó.

El asado martes la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la candidatura de Cabeza de Vaca “estaría muy dificil” por contar con una orden de aprehensión, sin embargo, Zaldívar, explicó que que este criterio no impide el registro de una persona ya que “con eso (se podría) quitar a alguien de la contienda”.