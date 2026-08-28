Padres de los 43 de Ayotzinapa reciben avances de nuevas líneas de investigación

Marcha por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotizanapa Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron un informe sobre nuevas líneas de investigación y avances en el caso durante la reunión que sostuvieron ayer en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que el fiscal encargado de la investigación fue quien presentó a los familiares los nuevos elementos y avances obtenidos en las indagatorias.

“Se les dio por parte del fiscal encargado del caso nuevas líneas de investigación y avances”, precisó Sheinbaum.

La mandataria presidencial recalcó que los familiares de los estudiantes desaparecidos se mostraron receptivos ante la información proporcionada y acordaron mantener las reuniones para dar seguimiento a las investigaciones.

“Se mostraron muy receptivos y quedamos de seguirnos reuniendo y seguir avanzando”, aseguró.

Sheinbaum reiteró que su gobierno reafirma el compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

El encuentro conforma parte del diálogo que el gobierno federal prosigue con las familias de los estudiantes, a quienes se busca mantener informadas sobre los avances de las investigaciones y las acciones emprendidas para esclarecer los hechos.

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