Sheinbaum prevé repunte económico en segundo semestre del año

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

A cuatro días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que el país avanza por una ruta positiva, aunque admitió que todavía existen desafíos, principalmente en materia económica y de seguridad.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum subrayó que uno de los objetivos de su administración es mejorar las condiciones de vida de la población, al tiempo que se trabaja en la disminución de la violencia y en el fortalecimiento del bienestar social.

La mandataria presidencial determinó que la actividad económica podría mostrar un mejor comportamiento durante la segunda mitad de este año, incentivada principalmente por los proyectos de infraestructura que desarrolla el gobierno federal. Explicó que el avance de las obras públicas tendrá un efecto favorable sobre la economía durante los próximos meses.

En materia laboral, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaron que en julio la población ocupada llegó a 60.75 millones de personas, por arriba del registro de junio.

No obstante, la presidenta reconoció que las medidas comerciales implementadas por Estados Unidos representan uno de los factores que generan presión sobre la economía mexicana, mayormente para la industria automotriz.

Detalló que los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense han tenido efectos en las exportaciones de vehículos producidos en México. Ante este escenario, su administración continúa negociando con EU para alcanzar condiciones que logren preservar la producción automotriz en territorio nacional, tanto para atender la demanda interna como para asegurar las exportaciones.

El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum será presentado el próximo martes 1 de septiembre a las 11:00 horas en Palacio Nacional. Al acto asistirán integrantes del gabinete federal y gobernadores.

La Crónica de Hoy 2026